Karamellizált fehér csokoládéval bevont kekszes-karamellás édesség lett a 2025-ös év szaloncukra

A második helyen a Keszthelyi Sütibolt roppanó ostyás sós karamellás szaloncukra végzett, a harmadik pedig a gyulai Kézműves Cukrászda DJC stílusgyakorlat édessége lett, amelyet a Magyarország tortája idei győztes süteménye alapján készítettek a tortaverseny győztesei – közölték a verseny szervezői az MTI-vel.

A versenyben a győzteseket idén 24 gyártó 165 édessége közül választotta ki a zsűri, amelyben Gácsi Zoltán, a Csokoládé Akadémia szakmai vezetője, Erdélyi Balázs a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke, Abrudán Zsolt, a New York Kávéház séfje, Mihály Lajos szakácsmester és cukrász, Szentandrás-Szabó Emese mestercukrász, valamint Pásztor Éva mestercukrász, szakoktató vett részt. Idén újdonság volt a mentes kategória, amelyben a cukor-, glutén- és tejfehérje-érzékeny közönség számára gyártott szaloncukrok szállhattak versenybe.

A szakmai kategória győztese a balatongyöröki Promenád Kávéház Narancs Esszencia névre keresztelt, konfitált narancszselés, étcsokoládés, narancskrémes szaloncukra, a második az orosházi Hóvirág Cukrászda füstös whiskey-s mogyorós édessége, a harmadik a Hisztéria Cukrászda étcsokoládés meggyes szaloncukra lett.

A legjobb zselés szaloncukor a Keszthelyi Sütibolt régi idők zselés szaloncukra lett, második helyen végzett a Sulyán Cukrászda valódi meggy zselés desszertje, míg a harmadik a székesfehérvári Damniczki Cukrászda unikumos, szilvás zselés édessége lett.

A hozzáadott cukrot nem tartalmazó szaloncukrok kategóriájában a Diabette narancsos-marcipános alkotása lett a legjobb, a gluténmentes kategóriában a Hisztéria Cukrászda feketeribizli zselés szaloncukra győzött, míg a tejfehérje mentes kategóriában a Stühmer meggyes marcipános édességét díjazták.

A gyerekek kedvence kategóriában az első helyezett a kiskunlacházi Demeter Chocolate dubaji csokoládés szaloncukra lett, második helyen a pápai Ricsi Cukrászda málnás vattacukros szaloncukra végzett, harmadik pedig a Sulyán Cukrászda igazi áfonya zselés desszertje lett.

Az Év új ízének a kaposvári Jogos Desszert csokoládé- és desszertműhely tökmagos berriolette pürés, fehér csokoládés szaloncukrát választották.

A kiemelt kép illusztráció – .MTI Fotó: Varga György