Jogilag nevetségesnek, politikailag veszélyesnek tartja az EP magyarellenes jelentését a Szuverenitásvédelmi Hivatal

Az Európai Parlament magyarellenes jelentése jogilag nevetséges, politikailag veszélyes – közölte a Szuverenitásvédelmi Hivatal szerdán az MTI-vel. A hivatal álláspontja szerint a most elfogadott Strik-jelentés újabb állomása a 2016 óta zajló, Magyarországot célzó politikai nyomásgyakorlási folyamatnak.

A közlemény alapján az EP által elfogadott Strik-jelentés újabb állomása annak a 2016 óta zajló, Magyarországot célzó politikai nyomásgyakorlási folyamatnak, amelynek valódi célja nem a jogállamiság védelme, hanem a nemzeti szuverenitás korlátozása és az uniós intézményekhez való politikai-ideológiai igazodás kikényszerítése.

Az elmúlt években Brüsszel olyan eljárási és pénzügyi eszközöket alkalmazott Magyarországgal szemben

– kötelezettségszegési eljárások, jogállamisági jelentések, Erasmus és Horizont források befagyasztása, kohéziós pénzek visszatartása –, amelyek egy irányba mutatnak: a tagállami döntéshozatal feletti külső kontroll kiterjesztésére – írták.

Hozzátették, hogy ezzel párhuzamosan az EU jelentős összegekkel támogat olyan médiaprojekteket és politikai befolyásoló szervezeteket, amelyek a brüsszeli politikai elvárásokat közvetítik, miközben a nemzeti intézményekre szigorú szankciókat és eljárásokat alkalmaz.

A Strik-jelentés a médiapluralizmus csökkenésére hivatkozik, miközben éppen azok a médiumok részesülnek uniós támogatásban – köztük a Telex, a 444.hu, az Átlátszó vagy a Direkt36 –, amelyek a brüsszeli narratívákat erősítik, és a velük szemben álló véleményeket „dezinformációnak” minősítik – közölték, hozzáfűzve, hogy ez a gyakorlat nem a függetlenséget, hanem az információs tér politikai irányítását szolgálja.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal a közlemény szerint a Strik-jelentés egyik célpontjává vált, a támadások valós oka, hogy a hivatal feltárja azokat a külföldi befolyásgyakorló csatornákat, amelyek kulcsszerepet játszanak a hazai politikai és médiafolyamatok alakításában.

A jelentés elkészítésében részt vett politikai nyomásgyakorló szervezetek mind részei annak a hálózatnak, amelyet a hivatal elemzései is beazonosítottak

– közölték.

Úgy folytatták, hogy a LIBE-delegáció budapesti látogatása során a nyilvánosság kizárása, a hang- és videófelvétel tiltása és az előre megírt narratíva ismételgetése egyértelművé tette, hogy nem tények megismerése a cél.

Az, hogy a delegáció több tagja – köztük Michal Wawrykiewicz – nyilvánosan kiállt magyar politikai szereplők mellett, tovább erősíti a folyamat elfogultságát – írták.

A hivatal szerint

a jelentéstevő, Tineke Strik a plenáris vitában a Magyarországnak járó uniós források akár teljes befagyasztását és a 7. cikk szerinti eljárás megindítását sürgette, ami nyílt politikai nyomásgyakorlás és fenyegetés az Európai Tanács felé.

„A Strik-jelentés nem jogi dokumentum, hanem politikai vádirat. Az Európai Parlament többsége egy olyan ideológiai kisebbséget képvisel, amely a nemzeti szuverenitást akadálynak tekinti, és európai normáknak álcázva terjeszti politikai célkitűzéseit” – fogalmaztak.

Kiemelt kép: Tineke Strik holland baloldali EP-képviselő (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)