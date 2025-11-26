Hidvéghi Balázs: A Tisza Párt egy példátlanul brutális megszorító csomagot tett le az asztalra

A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára szerint a Tisza Párt egy példátlanul brutális megszorító csomagot tett le az asztalra, kőkemény baloldali adóemelések és elvonások sorozatát, amely 1300 milliárdos megszorítást jelentene a családoknak és 3700 milliárdos adóbeszedést a vállalkozásoktól.

Hidvéghi Balázs a Facebook-oldalán szerdán közzétett videójában úgy fogalmazott, „íme a 10 legsúlyosabb megszorítás a Tisza-csomagjából, ami minden magyar embert érintene”.

A Tisza Párt súlyosan megadóztatná a dolgozókat:

eltörölné a 15 százalékos személyi jövedelemadót, helyette 22 százalékos és 33 százalékos adókulcsokat vezetne be, ami az átlagfizetésekből évente akár több százezer forintot is elvinne – közölte.

A gyermekes családokat is érintenék a megszorítások – mondta Hidvéghi Balázs, kifejtve, hogy megszűnnének a jelenlegi családi adókedvezmények, és 30-50 százalékkal kevesebb támogatás lenne, valamint a gyed „megszüntetését is tervezik”.

Harmadik pontként a vállalkozások drasztikus megadóztatásáról beszélt az államtitkár, aki szerint „eltörölnék a 9 százalékos társasági adót, helyette 13,5 százalékos és 18 százalékos kulcsokat vezetnének be már a legkisebb cégeknél is. Megszüntetnék a kkv-kedvezményeket, emelnék a munkáltatói terheket, és eltörölnék a kisvállalkozók kedvezményes adózását”, valamint az ekho és a kata adózást is.

Hidvéghi Balázs szerint

a Tisza Párt megszüntetné az állami nyugdíjellátást,

nem lenne államilag garantált nyugdíj, „mindenki magára maradna”, a dolgozók fizetéséből pedig kötelezően a magánnyugdíjpénztárakhoz kellene befizetni.

A nyugdíjakat is megadóztatnák, minden öregségi és özvegyi nyugdíjasnak 20 százalékos nyugdíjadót kellene fizetnie – tette hozzá az államtitkár.

Hidvéghi Balázs úgy folytatta, hogy megszűnne az ingyenes egészségügyi ellátás, aki nem fizetne magánbiztosítónak, egyszerűen nem kapna ellátást. „Sem háziorvos, sem szakrendelés, sem vizsgálatok, sem kezelések, csak a sürgősségi ellátás maradna ingyen” – vélekedett.

Kitért arra is, hogy

a gyermekek ingyenes orvosi ellátása is megszűnne,

a szülőknek külön, drága családi biztosítást kellene fizetniük, amely nélkül a gyerek nem juthatna gyerekorvoshoz, szakrendelésre vagy vizsgálatokhoz.

Hidvéghi Balázs azt is mondta, hogy brutális ingatlanadó-emelés jönne: ingatlaneladás után 40 százalékos adót kellene fizetnie mindenkinek, ami óriási terhet rakna a családokra, és megdrágítaná az otthonváltást, öröklést, minden ingatlanügylettel járó folyamatot.

Az autósokra is adót vetne ki a Tisza Párt:

autóvásárlás és szervizelés után 32 százalékos adót kellene fizetni, valamint vagyonadót minden olyan gépkocsi után, amelynek a motorja eléri vagy meghaladja az 1600 köbcentit – mondta az államtitkár, megjegyezve, hogy ez „újabb csapás az autóval közlekedő családokra”.

Hidvéghi Balázs a felsorolást azzal zárta, hogy

a Tisza Párt megadóztatná a „házi kedvenceinket” is,

a családoknak, a nyugdíjasoknak minden kutya és macska után 18 ezer forintos adót kellene fizetni, és még az állateledelre is extra adót vetnének ki.

„Ez a Tisza brutális megszorító programja. Ugyanaz a baloldal minden eddiginél durvább baloldali megszorító csomaggal akar visszatérni. Pont úgy, ahogy Brüsszel elvárja tőlük. Több adó, több elvonás, kevesebb ellátás, magasabb árak, teljes létbizonytalanság” – mondta az államtitkár azt kérve, „ne hagyjuk, hogy ez megtörténjen!”

Kiemelt kép: Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára sajtótájékoztatót tart a Miniszterelnöki Kabinetiroda épületében 2025. január 15-én (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)