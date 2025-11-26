Heteken belül érkeznek a 2026-os Sziget fesztivál fellépőinek nevei

Mint közleményben írta, a döntés „lehetővé teszi, hogy hosszú távon tudjunk tervezni, ezzel esélyt adva a Szigetnek, hogy továbbra is Európa vezető fesztiváljai között maradjon”.
Hozzátette, dolgoznak a 2026-os fesztiválon, heteken belül az új stratégiai irányvonal mellett már a fellépők „első adagját” is bejelentik.
A Fővárosi Közgyűlés szerdán zárt ülésen döntött a Sziget Fesztivál megrendezésének ügyében a közterület használatára irányuló hatósági szerződés megkötéséről.
Kiemelt kép: MTI/Vasvári Tamás