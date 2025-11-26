Felkészült az árvízkárosultak befogadására a Máltai Szeretetszolgálat Ipolytarnócon – közölte a segélyszervezet szerdán az MTI-vel.

Tájékoztatásuk szerint az Ipoly áradása a part menti településeken több család házát veszélyezteti,

szerda estére hat családnak kellett elhagynia otthonát,

öten rokonoknál, egy család a litkei vendégházban kapott szállást.

A Máltai Szeretetszolgálat ipolytarnóci munkatársai az önkormányzattal és a katasztrófavédelem szakembereivel szoros együttműködésben vesznek részt az ártéren elhelyezkedő házakban élők megsegítésében, továbbá a szervezet az Ipolytarnócon működő Jelenlét Pontot több család befogadására alkalmassá tette, az árvíz miatt kiköltöztetett és máshol elszállásolt családokat pedig élelmiszerrel, ruházattal és mentális támogatással segíti.

A Jelenlét Pont a korábbi években is fogadott árvízkárosult családokat, a szervezet munkatársai a házak helyreállításában is segédkeztek – olvasható a közleményben.

Kiemelt kép: Máltai Szeretetszolgálat közösségi oldala