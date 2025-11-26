Budai Gyula feljelentette Magyar Pétert bennfentes kereskedelem miatt

„A mai napon feljelentést tettem a Központi Nyomozó Főügyészségen Magyar Péter ellen, bennfentes kereskedelem miatt” – közölte Budai Gyula a Facebook oldalán kedden.

A fidesz parlamenti képviselője a Központi Nyomozó Főügyészségen (KNYF) tett feljelentést Magyar Péterrel szemben, azt követően, hogy a Magyar Nemzeti Bank kedden tudatta: összesen 74,75 millió forint piacfelügyeleti bírságot szabott ki négy magánszeméllyel szemben és feljelentéseket tett a bennfentes kereskedelmet és bennfentes információ jogosulatlan közzétételét tiltó jogszabályok megsértése miatt. Ugyanakkor „két magánszemélynél szintén felmerült a bennfentes kereskedés gyanúja, azonban esetükben a jegybank a jelenlegi jogszabályi keretek között csak korlátozottan fért hozzá a bizonyításhoz szükséges információkhoz, így ez eljárást bizonyíthatóság hiányában lezárta” –közölte kedden a jegybank.

Budai Gyula erre reagált a Magyar Péterrel szemben tett feljelentéssel, indoklása szerint ugyanis az MNB nem rendelkezett olyan jogosultsággal, amilyennel feltárható lenne az ügy összes körülménye, a tényállást csak büntetőeljárásban lehet tisztázni.

A jegybank tegnap azt is tudatta a közleményében, hogy „a bennfentes kereskedelem, illetve a bennfentes információ jogosulatlan közzétételének gyanúja miatti megtette feljelentéseket, egyebekben minden releváns bizonyítékot a nyomozó hatóságok rendelkezésére bocsátott. Abban a kérdésben, hogy egy adott személy követett-e el bűncselekményt, a bíróságot, az ügyészséget és a nyomozó hatóságot nem köti a közigazgatási eljárásban hozott döntés és az abban megállapított tényállás, hiszen az ügyek felderítésére szélesebb bizonyítási eszköztár áll a nyomozó hatóságok rendelkezésére” – közölték.

Magyar Péter, a Tisza elnöke kedden a Facebook oldalán reagált az MNB közleménye után, azt írta ki: „A Magyar Nemzeti Bank kimondta, hogy a fideszes hazugságokkal ellentétben sem bennfentes kereskedelmet, sem piacbefolyásolást nem követtem el”.

A Központi Nyomozó Főügyészségen már hónapok óta vizsgálják az ügyet.

Magyar Péter már korábban is tagadta a vádakat, amikor felmerült vele kapcsolatban a bennfentes kereskedés, és kilátásba helyezte, hogy feljelent mindenkit, aki vele összefüggésbe hozza a bűncselekmény elkövetését.

Kiemelt kép: Budai Gyula fideszes képviselő(Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)