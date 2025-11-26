Börtönt érdemel a férfi, aki autójához kötve húzta a kutyáját - jelentette ki a kormánybiztos

Ovádi Péter abban bízik, hogy másodfokon börtönbüntetést szabnak ki arra a férfira, aki ősszel Tiszaalpár és Kiskunfélegyháza között egy autó után kötötte kutyáját, majd 95 kilométer per órás sebességgel húzta az aszfalton.

Állatkínzás vétsége miatt 425 ezer forint pénzbüntetést szabott ki a Kecskeméti Járásbíróság azzal a férfival szemben, aki szeptember 1-jén autójához kötötte, majd nagy sebességgel az aszfalton húzta a kutyáját.

Az ítélet akkora felháborodást keltett, hogy még petíció is indult annak érdekében, hogy súlyosbítsák az ítéletet. Erre elvileg ma lett volna lehetőség, de a másodfokú tárgyalást január 21-ére halasztották.

Ovádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztos a Facebook-oldalán arról beszélt, hogy a férfi börtönbüntetést érdemel.

Elindultunk Rozi állatkínzójának másodfokú tárgyalására. Legyünk ott minél többen, álljunk ki közösen a bántalmazott állatokért! Közzétette: Ovádi Péter – 2025. november 25., kedd

Kiemelt kép: Rozi kutya – Fotó: Facebook