Börtönt érdemel a férfi, aki autójához kötve húzta a kutyáját - jelentette ki a kormánybiztos

Állatkínzás vétsége miatt 425 ezer forint pénzbüntetést szabott ki a Kecskeméti Járásbíróság azzal a férfival szemben, aki szeptember 1-jén autójához kötötte, majd nagy sebességgel az aszfalton húzta a kutyáját.
Az ítélet akkora felháborodást keltett, hogy még petíció is indult annak érdekében, hogy súlyosbítsák az ítéletet. Erre elvileg ma lett volna lehetőség, de a másodfokú tárgyalást január 21-ére halasztották.
Ovádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztos a Facebook-oldalán arról beszélt, hogy a férfi börtönbüntetést érdemel.
Elindultunk Rozi állatkínzójának másodfokú tárgyalására. Legyünk ott minél többen, álljunk ki közösen a bántalmazott állatokért!
Közzétette: Ovádi Péter – 2025. november 25., kedd
Kiemelt kép: Rozi kutya – Fotó: Facebook