Álproblémának nevezte a migrációt a Tisza Párt képviselője a Fővárosi Közgyűlés ülésén

A Fővárosi Közgyűlés legutóbbi ülésén éles szóváltás alakult ki a Tisza Párt és a Fidesz képviselői között a migráció témájáról. A vita Barna Judit „nem létező migránsokra” vonatkozó kijelentéséből indult ki – írja a Magyar Nemzet.

Szentkirályi Alexandra frakcióvezető reagált az állítására, kijelentve: „Mindent elmond önökről, hogy Barna Judit azt mondta: nem létező migránsok. Ezt Olaszországban a 18 éves megerőszakolt lánynak, meg az erőszakot végignéző vőlegényének is szívesen mondja? Ezek a migránsok nem léteznek?”

Hozzátette: bár Magyarországon valóban nincsenek migránsok, a Tisza Párt politikája lehetővé tenné a beáramlásukat.

A frakcióvezető emlékeztette Barna Juditot arra is, hogy a Tisza Párt támogatta a migrációs paktum gyorsított életbe léptetését ösztönző uniós javaslatot.

Szentkirályi kitért arra is, hogy a Tisza Párt politikusai és szakértői az elmúlt másfél évben többször támogatóan nyilatkoztak a bevándorlásról. Legutóbb Bódis Kriszta, a párt egyik politikusa nevezte „álproblémának” a migrációt.

Korábban Simonovits András, a Tisza nyugdíjszakértője beszélt arról, hogy a nyugdíjasok támogatása helyett bevándorlókra lenne szükség.

„Tehát kell bevándorló Ukrajnából, Szíriából, innen-onnan, szembe kell nézni, és nem lehet ötvenmilliárd forintot az emberek hülyítésére fordítani”

– mondta Simonovits.

A kormányoldal szerint ezzel egyértelművé vált, hogy a Tisza Párt inkább bevándorlást támogatna, mint a jelenlegi nyugdíjpolitikát.

Egy másik tanácsadó, Bod Péter Ákos is a migráció mellett érvelt, amikor kijelentette: el kell fogadni a brüsszeli migrációs politikát. Úgy fogalmazott, hogy az új kormánynak – amely alatt a Tiszát értette – ezt a politikát alkalmaznia kell.

Kiemelt kép: Barna Judit a Tisza Párt képviselője (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)