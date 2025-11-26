Álproblémának nevezte a migrációt a Tisza Párt képviselője a Fővárosi Közgyűlés ülésén

Szentkirályi Alexandra frakcióvezető reagált az állítására, kijelentve: „Mindent elmond önökről, hogy Barna Judit azt mondta: nem létező migránsok. Ezt Olaszországban a 18 éves megerőszakolt lánynak, meg az erőszakot végignéző vőlegényének is szívesen mondja? Ezek a migránsok nem léteznek?”
Hozzátette: bár Magyarországon valóban nincsenek migránsok, a Tisza Párt politikája lehetővé tenné a beáramlásukat.
A frakcióvezető emlékeztette Barna Juditot arra is, hogy a Tisza Párt támogatta a migrációs paktum gyorsított életbe léptetését ösztönző uniós javaslatot.
Szentkirályi kitért arra is, hogy a Tisza Párt politikusai és szakértői az elmúlt másfél évben többször támogatóan nyilatkoztak a bevándorlásról. Legutóbb Bódis Kriszta, a párt egyik politikusa nevezte „álproblémának” a migrációt.
Korábban Simonovits András, a Tisza nyugdíjszakértője beszélt arról, hogy a nyugdíjasok támogatása helyett bevándorlókra lenne szükség.
„Tehát kell bevándorló Ukrajnából, Szíriából, innen-onnan, szembe kell nézni, és nem lehet ötvenmilliárd forintot az emberek hülyítésére fordítani”
– mondta Simonovits.
A kormányoldal szerint ezzel egyértelművé vált, hogy a Tisza Párt inkább bevándorlást támogatna, mint a jelenlegi nyugdíjpolitikát.
Egy másik tanácsadó, Bod Péter Ákos is a migráció mellett érvelt, amikor kijelentette: el kell fogadni a brüsszeli migrációs politikát. Úgy fogalmazott, hogy az új kormánynak – amely alatt a Tiszát értette – ezt a politikát alkalmaznia kell.
Kiemelt kép: Barna Judit a Tisza Párt képviselője (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)