Afrikai sertéspestist azonosítottak elhullott vaddisznóban a Szentendrei-szigeten

Szerző: hirado.hu
2025.11.26. 10:49

| Szerző: hirado.hu
Tovább romlik a hazai afrikai sertéspestis (ASP) járványhelyzet: a Nébih laboratóriuma november 24-én megerősítette az ASP vírus jelenlétét egy elhullott vaddisznóban a Szentendrei-szigeten, Tahitótfalu közigazgatási területén – írja a NÉBIH. Ennek következtében a sziget szigorúan korlátozott besorolást kapott. Továbbá Pest vármegyében az országos főállatorvos elrendelte a fertőzött terület kiterjesztését, amely egy vadgazdálkodásra nem alkalmas területegységet és négy vadgazdálkodási egységet érint.

Az elhullott vaddisznót Tahitótfalu közigazgatási területén a Szentendrei-sziget nyugati oldalán fedezték fel, közel a Duna-parthoz. Az ASP betegség a vaddisznók közötti természetes terjedése útján kerülhetett az érintett területre.  A sziget már 2020 óta fertőzött terület besorolásba tartozott, a mostani ASP eset megerősítését követően azonban szigorúan korlátozott kategóriába került.

Az országos főállatorvos emellett elrendelte a Pest vármegyei fertőzött terület további bővítését, ami négy vadgazdálkodási egységet és Budapest vadgazdálkodásra nem alkalmas területegységét is érinti.

Fontos hangsúlyozni, hogy az afrikai sertéspestis az emberre nem jelent egészségügyi veszélyt. Jelentőségét elsősorban a gazdasági kár adja, amely a megbetegedett állatok leöléséből és a kereskedelmi korlátozásokból fakad. Éppen ezért továbbra is kiemelten fontos a járvány házi sertésekre történő terjedésének megakadályozása, amihez az állattartók részéről a járványvédelmi előírások teljes körű betartása elengedhetetlen.

A hatóság kéri az állattartókat, hogy amennyiben a sertésállományban hirtelen lázas megbetegedést, elhullást, vérzéses tüneteket észlelnek, 24 órán belül értesítsék az állategészségügyi szolgálatot!

A betegségről, az elrendelt előírásokról és korlátozásokról, valamint az érintett területekről részletes és folyamatosan frissülő információk elérhetőek a Nébih portálon: https://portal.nebih.gov.hu/hu/afrikai-sertespestis 

A kiemelt kép illusztráció.  (Fotó: MTI/Komka Péter)

