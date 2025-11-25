Vétózik a kormány Ursula von der Leyen 135 milliárdos kérésére válaszul? – Bóka János minisztert kérdeztük

„Azon feltételek alapján, melyeket jelenleg az európai vezetőktől hallok, az utolsó élő ukránig lehetne ezt a háborút folytatni. És akkor lesz vége, mert akkor már nem lesz egyetlen ukrán sem életben” – jelentette ki Bóka János bizottsági meghallgatásán. A minisztert munkatársunk arról kérdezte: vétózik-e a magyar kormány a 135 milliárdos tervnél.

„135 milliárd euró. Ennyi pénzt akar összekalapozni Ukrajnának a brüsszeli bürokrácia feje, Ursula von der Leyen. Ez az ára a háború folytatásának. Az elnök asszonynak egy gondja van: ez a pénz nincs nála. Van viszont három javaslat az asztalon” – írta ki Orbán Viktor miniszterelnök még a múlt héten a Facebookon az Európai Bizottság elnökének levelére reagálva.

Orbán Viktor a három javaslatot is ismertette: „Az első, hogy a pénzt dobják össze a tagállamok. Önként és dalolva, a saját költségvetésük terhére. Mintha nem lenne jobb dolguk. A második lehetőség egy jól ismert brüsszeli varázsszer, a közös hitelfelvétel. Ma nincs pénz a háborúra, hát majd kifizetik az unokáink. Abszurd” – fogalmazott.

„A harmadik javaslat a befagyasztott orosz vagyon lenyúlása. Kényelmes megoldás, de a következményei beláthatatlanok. Hosszas jogi huzavona, perek sokasága és az euró bedőlése. Ez vár ránk, ha ezt az utat választjuk. Válasszuk hát a józan eszünket. Állítsuk le a megnyerhetetlen háború és a korrupt ukrán háborús maffia finanszírozását, és koncentráljuk az erőinket a béke megteremtésére. Ideje visszafordulni a brüsszeli zsákutcából!” – írta a miniszterelnök, aki a hivatalos válaszlevelet is elküldte Ursula von der Leyennek.

Befagyasztott orosz vagyon: meg kellene várni a béketárgyalások eredményét

Ursula von der Leyen 135 milliárdos kérésére válaszul vétózik-e majd a magyar kormány, hiszen van olyan opció, amelyik a 27-ek esetében egyhangúságot feltételez – kérdeztük Bóka Jánost a parlament európai ügyek bizottsága ülésén, az éves miniszteri meghallgatását követően.

„Az én megítélésem szerint van egy általános politikai megfontolás, ami a Trump elnök úr legutóbbi 28 pontos béketerve kapcsán felvetődik, a béketerv részét képezi ugyanis az orosz befagyasztott vagyon felhasználása is. Erre vonatkozóan az amerikai javaslat tartalmaz egy megoldást, melyről jelenleg egyeztetnek az érintett felekkel” – bocsátotta előre az európai uniós ügyekért felelős miniszter a közmédia kérdésére válaszolva.

Már beszámoltunk a 28 pontos béketervről, abban a befagyasztott orosz vagyonnal kapcsolatban az áll: 100 milliárd dollárnyi befagyasztott orosz vagyont az Egyesült Államok vezette ukrajnai újjáépítési és beruházási programba fektetnek. Az USA a vállalkozás hasznának 50 százalékát megkapja. Európa további 100 milliárd dollárt ad hozzá, hogy növelje Ukrajna újjáépítésére rendelkezésre álló befektetési összeget. A befagyasztott európai vagyont feloldják. A fennmaradó orosz befagyasztott vagyont külön amerikai–orosz befektetési alapba helyezik, amely meghatározott területeken közös projekteket hajt végre. Ez az alap a kapcsolatok erősítését és a közös érdekek növelését célozza, hogy erős ösztönzőt teremtsen a konfliktushoz való visszatérés elkerülésére.

„Az Európai Uniónak mindaddig, amíg ennek a megállapodásnak a körvonalai nem látszanak, semmilyen döntést nem kellene hozni a befagyasztott orosz vagyonnal kapcsolatban” – jelentette ki Bóka János, hangsúlyozva: „minden egyoldalú döntés az a béketárgyalás során a részt vevő felek politikai mozgásterét szűkíti. Nekünk pedig az elsődleges érdekünk az, hogy ez a megállapodás létrejöjjön. Az Európai Uniónak ezt a megállapodást a saját döntéseivel elő kellene segítenie, nem pedig akadályozni azzal, hogy a résztvevő feleknek a tárgyalási mozgásterét, meg a politikai lehetőségeit szűkíti.”

Az Európai Unióban befagyasztott orosz vagyontömeg felhasználásával kapcsolatos döntést csak az európai intézmények hozhatják meg. Azonban ezzel a döntéssel meg kellene várni azt, hogy lássuk, milyen szerepe lesz a befagyasztott orosz vagyonnak a béketárgyalások során

– nyilatkozta a kérdésünkre válaszolva.

Ami pedig a befagyasztott orosz vagyon felhasználását célozza, ez a befagyasztott orosz vagyonra vonatkozó szankciós rendszer fenntartása tekintetében is egyhangúságot igényel – emelte ki.

A befagyasztott orosz vagyon felhasználásával kapcsolatos terv csak akkor működik, ha az EU-ban a befagyasztással kapcsolatos egyhangú döntések a jövőben is megszületnek – nyomatékosította Bóka János.

Két esetben is egyhangúság kell

„Az Európai Bizottság opciós papírjával, javaslataival kapcsolatban a mi jogi álláspontunk az, hogy a három felvázolt opcióból kettőhöz tagállami egyhangúság szükséges. A közös hitelfelvételhez esetén is – amennyiben az az uniós költségvetés terhére történik – egyértelműen szükséges az egyhangúság” – emelte ki a miniszter.

A kérdésünkre, hogy a magyar kormánynak az az álláspontja, hogy sem a hitelfelvételhez nem járul hozzá, sem az orosz vagyon befagyasztott orosz vagyon ilyen módon történő felhasználásához, a miniszter azt válaszolta: „A magyar kormánynak az az álláspontja, hogy mi olyan megoldást nem tudunk támogatni, ami a béketárgyalások eredményes lefolytatásának az akadályát jelenti.”

„De nem tudunk hozzájárulni olyan megoldáshoz sem, ami a magyar emberek, a magyar költségvetés, Magyarország számára további pénzügyi terheket vagy jogi felelősségvállalást eredményeznek” – jelentette ki.

„Azt, hogy a konkrét javaslatok ezt jelentik-e vagy sem, az Európai Bizottság jogalkotási javaslata alapján tudnánk megítélni, de egyelőre ilyen jogalkotási javaslatot mi nem látunk”

– nyilatkozta Bóka János.

Előtte az európai ügyek bizottságában a miniszter – kérdésekre válaszolva – az ukrajnai háború és a béketárgyalások vonatkozásában „a legdurvább leegyszerűsítések” ellen érvelt. Bóka János arról beszélt, vannak olyan megnyilvánulások, „mintha a háború azt döntené el, kinek van igaza, kinek nincs, és ki a jó és ki a rossz, és a jók mindig győznek, a rosszak meg veszítenek”.

„A háború nem azt dönti el, kinek van igaza, hanem hogy ki hal meg, és ki marad életben. Az mindenkinek az érdeke, hogy minél többen életben maradjanak” – fogalmazott a miniszter, akinek a szavaiból kiderült, az a jó béketerv, amelyik valóban békéhez vezet. „Azok a béketervek, amelyek nem vezetnek békéhez – mert elfogadhatatlanok, irreálisok – nem béketervek, hanem háborús tervek” – szögezte le.

Bóka János hangsúlyozta, hogy Magyarország béketervben érdekelt, és jelenleg egyetlen ilyen van asztalon, ez Trump elnök béketerve. Ezt kellene az EU-nak is támogatnia – erősítette meg.

A miniszter szerint az Európai Unió béketervei a háború folytatásának a tervei. Erről e ponton Bóka János erős kijelentést tett a bizottsági meghallgatásán:

„Azon feltételek alapján, melyeket jelenleg az európai vezetőktől hallok, az utolsó élő ukránig lehetne ezt a háborút folytatni. És akkor lesz vége, mert akkor már nem lesz egyetlen ukrán sem életben.”

„Szerintem ne ezt csináljuk, hanem olyan béketervet fogadjunk el, ami alapján lehetőség van a békére, nem pedig a háború folytatására” – hangoztatta a miniszter.

Kiemelt kép: Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2025. szeptember 11-én (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)