Trükkök százaival sem kozmetikázható tovább Budapest pénzügyi helyzete Gulyás Gergely szerint

A főpolgármester ma hatévi városvezetés után beismerte, hogy az ország leggazdagabb városa már nemcsak csődközeli helyzetben van, hanem fizetésképtelen is – közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter kedden az MTI-vel.

Gulyás Gergely közleményében azt írta: Budapest pénzügyi helyzete „trükkök százaival” sem kozmetikázható tovább. „A kormány meggyőződése, hogy a baloldali városvezetés következményeit nem szenvedheti el Budapest. Ezért elkötelezettek vagyunk Budapest működőképességének fenntartása mellett” – tette hozzá. Közölte: a helyzetet értékelni fogják és a csütörtöki Kormányinfón a kormány lépéseiről tájékoztatni fogja a nyilvánosságot. Kapcsolódó tartalom Rendőrségi vizsgálat indulhat Karácsony Gergely politikai kifizetőhelyeinek ügyében A Budapest Brand-botrány ügyében érkezett a feljelentés. Kiemelt kép: Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2025. október 30-án (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)