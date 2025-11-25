Műsorújság
HU
EN
RO
#budapesti békecsúcs #Jónak lenni jó! 2025 #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

Trükkök százaival sem kozmetikázható tovább Budapest pénzügyi helyzete Gulyás Gergely szerint

lead_image
Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.11.25. 18:38

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
A főpolgármester ma hatévi városvezetés után beismerte, hogy az ország leggazdagabb városa már nemcsak csődközeli helyzetben van, hanem fizetésképtelen is – közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter kedden az MTI-vel.

Gulyás Gergely közleményében azt írta: Budapest pénzügyi helyzete „trükkök százaival” sem kozmetikázható tovább.

„A kormány meggyőződése, hogy a baloldali városvezetés következményeit nem szenvedheti el Budapest. Ezért

elkötelezettek vagyunk Budapest működőképességének fenntartása mellett”

tette hozzá.

Közölte: a helyzetet értékelni fogják és a csütörtöki Kormányinfón a kormány lépéseiről tájékoztatni fogja a nyilvánosságot.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2025. október 30-án (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Gulyás GergelyKarácsony Gergely Budapest

Ajánljuk még

 