Trükkök százaival sem kozmetikázható tovább Budapest pénzügyi helyzete Gulyás Gergely szerint

Gulyás Gergely közleményében azt írta: Budapest pénzügyi helyzete „trükkök százaival” sem kozmetikázható tovább.
„A kormány meggyőződése, hogy a baloldali városvezetés következményeit nem szenvedheti el Budapest. Ezért
elkötelezettek vagyunk Budapest működőképességének fenntartása mellett”
– tette hozzá.
Közölte: a helyzetet értékelni fogják és a csütörtöki Kormányinfón a kormány lépéseiről tájékoztatni fogja a nyilvánosságot.
Kiemelt kép: Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2025. október 30-án (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)