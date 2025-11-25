Orbán Viktor: Magyarország nemzeti, jobboldali kormánya garantálja a békét, a stabil iparpolitikát és a stabil adórendszert

A magyar emberek, a munkások és a mérnökök miatt érkeznek most, a legnehezebb európai gazdasági háborús időkben is egymás után Magyarországra a nagy, jelentős, fejlett, külföldi, komoly technológiával működő cégek – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Flex Zala Automotive Next Gen gyáravató ünnepségén kedden Zalaegerszegen.

Orbán Viktor elmondta,

a 35 milliárd forint értékű beruházás 210 embernek ad majd magas hozzáadott értékű, a kutatás-fejlesztésre is kiterjedő, high-tech ipari sztenderdeknek megfelelő, jövőálló munkát.

Hozzátette: itt, Zalaegerszegen épül meg a next gen mobility gyáregység, amely kifejezetten az autóipar előtt álló legfontosabb kihívásokra segít majd megoldásokat találni.

Elmondta, Zalából látják majd el Európát autóipari, informatikai és akkumulátorplatformokkal és mindenfajta olyan elektronikai eszközzel, amelyről egy földi halandó nem is tudja, hogy léteznek. Közölte, mindehhez Magyarország kormánya 7,8 milliárd forint támogatással járult hozzá.

A miniszterelnök beszédét itt nézheti, hallgathatja meg:

Orbán Viktor beszéde a Flextronics nextgen új gyártósorának átadóján

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Flex új gyártócsarnokának átadásán Zalaegerszegen 2025. november 25-én (Fotó: MTI/Illyés Tibor)