Orbán Viktor: Háború ide vagy oda, mi tartjuk, amit ígértünk

Facebook-oldalán jelentkezett bejegyzéssel kedd reggel Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő posztjában azt írta, hogy hamarosan egy gyárátadón vesz részt Zalaegerszegen, és további gazdasági kérdésekre is kitért.

A bejegyzés szerint Orbán Viktor Zalaegerszegen a Flextronics nevű vállalat gyárátadóján vesz részt. Közléséből kiderült, hogy a projekt értéke 35 milliárd forint, amely 210 új munkahelyet hoz létre, kutató- és fejlesztőmérnökök számára. Azt is hozzátette, hogy a kormány munkahelyeket gyárt, szemben Brüsszel háborús terveivel.

„Háború ide vagy oda, mi tartjuk amit ígértünk. Vállalkozásbarát és munkaalapú gazdaságpolitikával új befektetéseket hozunk az országba, Békéscsabától Nyíregyházán át Zalaegerszegig. Emeljük a nyugdíjakat, és bevezetjük a 14. havi nyugdíjat. Bevezetjük a három- és kétgyermekes édesanyák élethosszig tartó adómentességét. Elindítottuk Európa legnagyobb otthonteremtési programját. És a sort hosszan folytathatnám”

– fogalmazott a miniszterelnök, megjegyezve, „támadnak is érte balról a brüsszeliek és aktuális hazai helytartóik folyamatosan. Nekik a bankadó túl magas, a nyugdíjrendszer túl bőkezű, az szja túl alacsony”.

A kormányfő hozzátette, hogy szerinte a gazdaságpolitika nem kizárólag a számokról, illetve a táblázatokról szól. Véleménye szerint a kormány intézkedéseiben egy közös tulajdonság van: „ azért csináljuk, hogy a magyar emberek jól, egyre jobban éljenek.”

„Nem számít, hogy fiatal vagy idős, családos vagy egyedülálló. A mi kormányzásunkkal mindenki jól jár. Ma reggel Zalaegerszeg is lép egy nagyot előre”

– zárta bejegyzését Orbán Viktor.

