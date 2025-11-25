Legalább 14 autó kapott durrdefektet egyetlen úthiba miatt Budapesten szombat este – VIDEÓ

Csúnyán kibabrált az autósokkal egy úthiba november 22-én, vagyis szombat este Budapesten. Egy TikTokon terjedő videó szerint a Lurdy Ház közelében legalább 14 jármű kapott defektet.

A Totalcar beszámolója szerint a TikTokon terjedő felvételt egy autómentő sofőrje készítette, aki segíteni érkezett a helyszíne.

Elmondása szerint

a villamossínek közelében kitört egy darab az aszfaltból, és az így keletkező kátyú vágta ki az autók kerekét.

A helyszínre a BKK forgalmi zavarelhárító autói, valamint egy BKK-busz is érkezett – utóbbit állítólag kifejezettén azért küldték a helyszínre, hogy a károsultaknak ne a hideg hóesésben kelljen várniuk az ügyintézést, hanem a buszban várakozhassanak.

Az esettel kapcsolatban a Totalcar érdeklődésére válaszolva a BKV sajtóosztálya megerősítette, hogy valóban kitört egy darab az aszfaltból, és ez okozta a defekteket.

„Többszöri aszfaltozásunk és ellenőrzéseink ellenére a hideg és csapadékos időszakban a felső, repedezett aszfaltréteg képes minden előzmény nélkül kitöredezni, és mély kátyúvá alakulni. Ez történt tegnap is. A hibát azonnal, hideg aszfalttal javítottuk”

– írták, hozzátéve azt is: „A BKV Zrt. elnézést kér az érintett autósoktól a kialakult helyzetért. Lehetőségünk szerint azonnal reagálva javítottuk a burkolathibát. Társaságunk rendelkezik olyan felelősségbiztosítással, amely az okozott károkra fedezetet nyújt. A kárügyintézéshez minden segítséget megadtunk, a hideg idő miatt a helyszínre lett irányítva egy melegedő busz is.”

A kiemelt kép illusztráció. (Forrás: X.com/engadget)