Kocsis Máté: Magyar Péter még az emberei által aláírt dokumentumot is letagadja

Ma reggel nyilvánosságra került a baloldal megszorítócsomagja. Több száz oldal, a szerzők által aláírva, sok helyen szignózva, tele „remek” ötletekkel, amiket természetesen reformoknak hívnak jó szokásuk szerint – jelentette ki a Fidesz parlamenti frakcióvezetője a közösségi oldalán.

Kocsis Máté hangsúlyozta: például többkulcsos szja, 22 és 33 százalék jövedelemtől függően (ezt már hallottuk), családi adókedvezmények visszavágása – a nehéz fiatal évekért, cégek adójának emelése 9-ről 13-ra, illetve 18 és 21 százalékra, multik adója 25 százalék (ez utóbbival – multi – speciel egyetértek), ekho kivezetése, házhoz megy majd a NAV megnézni a családi autókat, ékszereket, fogkeféket, szobrocskákat a kandallón, az 1600 köbcenti feletti autódra „fizess, te gazdag suttyó” lesz az elképzelés, a kiva-rendszer szűkül.

Kiemelte: „Azt is tervezik a srácok, hogy az új szolidaritásinak nevezett járulékokat magánszemélyeknek is kellene fizetniük például bérleti díjak és ingatlaneladások után (dupla adózás a vagyontárgyakon)

20 százalékos özvegyi nyugdíjadó, mert nyilván nincs elég bajuk az özvegyeknek, kötelező magánnyugdíjpénztár (ami mellesleg a 13. és 14. havi eltörlését is jelentené, csak úgy okosba’), „és még más sok finomság mellett a végére jöjjön a személyes kedvencem: az évi 18 ezer forintos adó macskákra és kutyákra”.

Hozzátette: „A lenti videón a saját kutyám látható, amint kiadom az útját. Vau-vau! Miau!”

„Szóval 1300 milliárdot vennének el az emberektől. Kell a lóvé Ukrajnába, na” – írta a politikus.

„Tudom-tudom, hogy mi ömlik most majd a tiszások szájából, szóval inkább el se kezdjék! Magyar Péter máris letagadta, mint mindent, és ez a szektának pont elég érv! És persze-persze, ezt mind csak mi találtuk ki, mi írtuk suttyomban, hisz Peti és a csipet csapata ártatlan, meg hát a Péter emberei nem írnak le ilyeneket (csak aláírják, ugye, meg olykor ki is csúszik a szájukon). Dühönghetnek egy kicsit, de aztán ne nyavalyogjanak, ha kiderül, hogy minden szó igaz. Inkább emésztgessék csak, büfizni is érdemes közben, és ne ránk haragudjanak azért, hogy kikerült az elhallgatott kormányprogram.

Még valami: el ne feledjék Tarr Zoltán örökbecsű szavait:

Először választást kell nyerni, aztán mindent lehet!

Áradjon a baloldali megszorítás” – tette hozzá a frakcióvezető.

Kiemelt kép: Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)