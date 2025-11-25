Kiadták a figyelmeztetést, esős kedd vár az országra

A Tiszától nyugatra sokfelé várható kiadós eső kedden, a Tiszántúlon is eshet, de ott kevesebb helyen és kisebb mennyiségben.

Este, késő este a Dunántúl északnyugati, északi részein a csapadék megszűnése előtt átmenetileg havas esőre, a Bakonyban esetleg hóra is átválthat a halmazállapot. Az Alföldön erős széllökések valószínűek, sőt délkeleten olykor viharossá is fokozódhat a déli szél – írja a HungaroMet.

Késő délutántól a Dunántúlon északira, északnyugatira fordul a légáramlás, amely ott élénk, estétől szintén erős lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 3, 10 fok között alakul, de a kevésbé felhős és szeles alföldi részeken ennél enyhébb idő valószínű, helyenként akár 15 fok fölé is felmelegedhet a levegő. Késő estére általában 2 és 7 fok közé hűl le a levegő, az Alföldön azonban ennél enyhébb marad az idő.

Kedden a napi csapadékösszeg a Nagyatád-Nógrád vonal egy szélesebb sávjában a 20 millimétert is meghaladhatja, de kisebb körzetekben 30 milliméter körüli vagy afeletti értékek is előfordulhatnak. A veszélyjelzést szerint nyolc vármegyére – Pest, Fejér, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Tolna, Veszprém, Zala – adtak ki veszélyjelzést, ami szerint 24 óra alatt több mint 20 milliméter csapadék hullhat. Kedden a késő esti, éjféli órákban a Bakonyban az eső havazásba mehet át, majd ott meg is szűnik a csapadék.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Varga György)