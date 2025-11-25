Indul a varázslatos fényflotta: péntektől újra úton a BKV ünnepi villamosai

Péntek délután öt órakor indítja útjára ünnepi fényflottáját a BKV – tudatta a társaság kedden az MTI-vel.

Közleményük szerint hat fényvillamos, egy fényfogas, egy fényhajó és a Mikulás-busz alkotja a BKV idei ünnepi flottáját.

A klasszikus fényvillamos, az UV-szerelvény mellett ünnepi díszítést kap egy KCSV–7, egy TW6000, egy T5C5K2, egy Ganz csuklós villamos, egy Combino és a fogaskerekű. A fényflotta része a Dunán közlekedő BKV 100-as típusú hajója, valamint a Mikulás-busz is csatlakozik az ünnepi járművekhez, idén először egy Ikarus 280-as csuklós autóbuszt dekorál a BKV – írták.

Közölték: az ünnepélyes megnyitó után, háromnegyed hat körül a Hungária kocsiszínből hat fényvillamos a Nagykörút felé veszi az irányt, és a Blaha Lujza téren egy-egy 4-es és 6-os villamos közé sorolva indulnak Újbuda-központ irányába, hogy a 4-es villamos vonalán két kört tegyenek Újbuda-központ és a Széll Kálmán tér között.

A fényvillamosokra a Hidegkuti Nándor Stadion és az Asztalos Sándor utcai megállónál lehet felszállni, ezután először a Rákóczi térnél áll meg a flotta, onnantól pedig minden megállónál lesz lehetőség le- és felszállásra. A T5C5K2 szerelvényre ezen a vonalon nem lehet felszállni.

Most először lehet az összes fényvillamost egyszerre, egy vonalon látni – hívták fel a figyelmet.

Az advent többi napján egészen január 6-ig minden fényjármű más-más vonalon teljesít majd szolgálatot. A fényhajón december 30-ig, a Mikulás-buszon pedig december 23-ig lehet utazni – olvasható a kommünikében.

A BKV közölte, hogy a fényflottája nemcsak látványt és különleges utazási élményt kínál, hanem lehetőséget is biztosít a rászorulók támogatására: a társaság a Katolikus Karitásszal együttműködve modern, gyors és minden utas számára könnyen elérhető módon teszi lehetővé az adományozást, az ünnepi flotta járművein kihelyezett QR-kódokon keresztül lehet támogatni a karitatív szervezet adventi segélyprogramját.

Az ünnepi flotta járművein normál díjszabással lehet utazni, a fényhajó díjszabása és menetrendje a BKV honlapján, a feldíszített járművek aktuális menetrendje pedig a Bkk.hu/unnepijaratok oldalon elérhető.

Kiemelt kép forrása: MTI/Balogh Zoltán