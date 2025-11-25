Február első hetében teljesíti a kormány a pedagógusbérekre vonatkozó ígéretét – közölte a belügyminiszter

Február első hetére a kormány száz százalékban teljesíti azon vállalását, hogy a pedagógusok átlagbére eléri a magyarországi diplomás átlagbér 80 százalékát – mondta a belügyminiszter kedden az Országgyűlés kulturális bizottságában.

Pintér Sándor éves meghallgatásán a többi között beszélt arról, hogy a felsőoktatásban jelentős mértékben, 15 ezer fölé emelkedett a pedagógus területen a hallgatók száma, az iskolaőrrendszer beváltotta a hozzá fűzött reményeket, a mobiltelefonokra vonatkozó iskolai szabályozást egyre többen követik Európában, miközben nőtt az iskolapszichológusok és a gyógypedagógusok száma.

„Továbbra is kötelezőnek tartom magamra nézve a 2022-ben vállalt célt: használható tudást adjunk az ifjúságnak ahhoz, hogy képes legyen az Európai Unió gazdasági, jogi és tudományos élmezőnyébe vezetni Magyarországot” – hangsúlyozta a belügyminiszter.

Mint kifejtette, a 2024-2025-ös tanévben elvégzett országos digitáliskompetencia-mérés csaknem minden évfolyamon és területen jelentős javulást mutatott az előző idényhez képest, emellett a tudományos diákolimpiákon is emelkedett a teljesítményszint.

„Nálunk a gyerek az első, a számonkérésnek egyenletesnek kell lennie, az osztályozásnak nem kampányszerűen kell történnie”

– fogalmazott. Fontosnak nevezte, hogy csökkent a pedagógusok adminisztratív terhe, a diákparlamenten keresztül a diákok a korábbiaknál nagyobb beleszólást kapnak az őket érintő kérdésekbe, a tanárképzésben pedig átalakították a továbbképzési rendszert.

Pintér Sándor úgy fogalmazott, „a pedagógusok ma már úgy tudják kritizálni a Nemzeti alaptantervet, hogy legalább tudják, mi van benne”. „Elősegítettük a pedagógusok erkölcsi megbecsülését, de az az ő munkájukon múlik. Az elmúlt négy évben a pedagógusok bére átlagosan 93,5 százalékkal emelkedett” – hangsúlyozta. Az iskolaőrrendszer kapcsán kitért arra, hogy abban jelenleg 998-an vesznek részt, ez jövőre 2008-ra emelkedik.

„Az iskolaőrök tevékenysége a biztonság rendkívüli növelésével jár együtt” – mondta a miniszter. Pintér Sándor kiemelte a tornatermek, tornaszobák számának emelkedését is. Kálmán Olga (DK) kérdésére, amely a Szőlő utcai javítóintézetben történtek kapcsán tett válaszintézkedésekre vonatkozott, Pintér Sándor elmondta:

a miniszterelnök kezdeményezésére minden gyermeknevelő intézetbe egyenruhás rendőr kerül.

„Ehhez jogszabály-módosítás kell, ezt előkészítettük. Most írjuk össze az elvárásokat, a pedagógusok és a diákok részéről. A Szőlő utcában történtek kapcsán egy igazgató le van tartóztatva. Hogy a rendőrség hibázott-e, azt egy külön ellenőrcsapat vizsgálja. Ha bűncselekmény történt, az elkövetőnek bíróság elé kell állnia” – emelte ki Pintér Sándor. Képviselői felvetésre azt mondta, hogy ő maga eddig is vállalta a felelősséget minden tettéért, és ezután is fogja.

A saját értékrendem szerint el fogom „dönteni, milyen szerepe volt az adott időszakban a minisztériumnak, az általa irányított szerveknek, erről megfelelően fogunk dönteni, döntésem egyértelmű és világos lesz” – tette hozzá.

A tárcavezető tagadta, hogy a kormány az óvodák államosítására készül. Arra a kérdésre, hogy mekkora a pedagógushiány, a miniszter azt mondta, egy pedagógusra jelenleg átlagosan 10,8 gyerek jut Magyarországon, ami az EU-ban nem számít rossz aránynak. „Meg kell határozni, hogy az adott területen mekkora létszámú tantestületre van szükség. Az EU elvárja tőlünk a kis létszámú oktatási intézmények bezárását, de mi ezt csak részlegesen tudjuk végrehajtani” – jelezte.

Szabó Szabolcs (Momentum) felvetésére Pintér Sándor kitért arra, hogy jelenleg 43 ezer pedagógusasszisztens dolgozik az országban, és fizetésük rendezése egyelőre nem történt meg. A januári országos iskolai bombariadóra vonatkozó kérdésre azt mondta a belügyminiszter, hogy 47 esetben egy nyolcadik osztályból kimaradt diák volt az elkövető. „A nyomozás során jelenleg egy bizonyos ország titkosszolgálatánál tartunk, de azt egyelőre nem tudjuk, a bombariadókat ott generálták-e” – közölte.

Simon Róbert Balázs (Fidesz) a Drogmentes Magyarország Program eredményeiről érdeklődött, amire a tárcavezető azt mondta, „rendkívüli eredményeket” értek el ezen a területen.

„Nemrég lelepleztünk Európában egy magyar droghálózatot, összesen 2,2 tonna kábítószert foglaltunk le. Magyarország területén több mint ötszáz drogkereskedő van előzetes letartóztatásban” – ismertette.

Tóth Endre (Momentum) kérdésére Pintér Sándor ígéretet tett arra, hogy tájékozódni fog arról, mi történt a szentesi Horváth Mihály Gimnázium nagy hírű drámatagozata körül az új igazgató kinevezése óta.

Arra a kérdésre, hogy szerinte helyes döntés volt-e az egészségügy és az oktatás beemelésével csúcstárcát létrehozni a Belügyminisztériumban, azt mondta: „ezzel az egész ország jól járt, hiszen ezeken a területen megjelent a rend, a biztonság és a következetesség”.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)