DELTA program: számos tragédiát, ártatlan emberek halálát, illetve súlyos sérüléseket okoztak a kábítószer hatása alatt állók

Az elmúlt időszakban rengeteg ártatlan ember életét követelték a kábítószer hatása alatt álló, bedrogozott emberek által elkövetett bűncselekmények, bódult állapotban történő járművezetések, illetve erőszakos bűncselekmények. A hajtóvadászatnak egészen addig folytatódnia kell, amíg a drogok és az azokat terjesztők végleg el nem tűnnek.

Mint ismert, 2025 márciusában indult útjára a DELTA program, amely a kábítószer-kereskedelem felszámolásának érdekében indult rendőrségi művelet, hajtóvadászat. A program keretében a bűnügyi hatóságok országos szinten koordinálják a kábítószer-kereskedelem elleni küzdelmet, amelyhez egy 210 fős egység jött létre a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) keretein belül.

A program elindítása egyebek mellett azért is vált szükségessé, mert az elmúlt időszakban a közúti közlekedésben részt vevők életét, testi épségét is számos esetben veszélyeztették bódult állapotban, kábítószer hatása alatt álló, bedrogozott járművezetők és az általuk okozott balesetek többször is tragédiával végződtek, ártatlan emberek életét követelték, illetve sokan szenvedtek különböző súlyosságú sérüléseket.

A Ripost összeállításában több olyan esetet is felidézett, amikor bedrogozott sofőr okozott halálos közúti balesetet.

Három embert halt meg a bedrogozott sofőr miatt

Januárban például Tatabánya közelében egy bedrogozott sofőr meg akarta előzni az előtte haladó autót, de a manőver közben nem hagyott elég távolságot, és meglökte az előtte, szabályosan haladó autót, ami a vízelvezető árokba csapódott. Az előző, fekete autó egy villanyoszlopnak csapódott. A vétlen autóban négyen, egy tánccsoport tagjai utaztak. Két férfi a helyszínen vesztette életét, míg egy 18 éves fiatal a kórházba szállítást követően halt bele a sérülésébe.

Egy vétlen asszony halálát és egy gyermek életveszélyes sérülését okozta egy bekokainozva vezető fiatal nő

2023 nyarán, egy akkor 19 éves nő haladt a kocsijával Környe és Tatabánya között. A záróvonalon előzni kezdett, azonban nem tudta befejezni a manővert, vissza akart sorolni a sávjába, ekkor ment neki annak a kocsinak, amit meg akart előzni.

A balesetben, a vétlen autóban meghalt egy 51 éves nő, egy 14 éves gyermek pedig életveszélyesen megsérült, rajtuk kívül még öt ember került kórházba a baleset után. Mint kiderült, a nő bedrogozva vezette a kocsit.

A Ripost információi szerint a nő kokainozott, mielőtt autóba ült volna, és egy crack pipát is találtak a kocsijában.

Hat és fél évet kapott a bedrogozva barátnője halálát okozó nő

A hirado.hu a Fejér Vármegyei főügyészség közleményére hivatkozva számolt be arról, hogy idén márciusban egy vezetői engedéllyel nem rendelkező nő egy kölcsönkért autóval éjszaka utazott a Tolna vármegyei Pálfára, mellette utazott a barátnője is.

A nő vezetés előtt „kristály” nevű új pszichoaktív anyagot és szeszes italt fogyasztott, amelytől bódult állapotba került.

A gépkocsinak sem elöl, sem hátul nem működött a világítása, amire a rendőrök felfigyeltek,és megkülönböztető jelzéssel az autó után indultak. A terhelt azonban nem állt meg, Vajta felé haladt, amikor áttért a szemközti sávba, veszélyeztetve ezzel a szemből közlekedők életét, testi épségét.

A nő Vajtán az útpadkára hajtott, majd mintegy 65-72 kilométeres sebességgel egy kapubejáró hídjának ütközött; az autó a tetejére borulva állt meg, majd kigyulladt. A sofőrt kimentették, azonban a barátnője a helyszínen életét vesztette.

A Sárbogárdi Járásbíróság a bűnügyi felügyelet alatt álló vádlottat halált okozó, bódult állapotban elkövetett járművezetés bűntette és közúti veszélyeztetés bűntette miatt 6 év 6 hónap szabadságvesztésre és 10 év közúti járművezetéstől eltiltásra ítélte, továbbá ügyészi indítványra elrendelte a letartóztatását.

Az ügyész súlyosításért fellebbezett.

Két ártatlan ember életét vette el egy drogos állapotban autót lopó és azzal száguldozó ámokfutó

Az egyik legsúlyosabb, drogos állapotban vezető sofőr által okozott baleset tavaly nyáron történt Budapesten, amikor egy kábítószer hatása alatt álló férfi a III. kerületi Tavasz utcában némi dulakodás után vett el egy autót a pihenőidejét töltő, a kocsi mellett álló tulajdonosától.

Csécsi Soma, a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) szóvivője arról tájékoztatott, hogy

miután a férfi megszerezte a kocsit, a forgalommal szemben felhajtott az Árpád hídra, majd a lehajtón, ami a férfinak felhajtó, összeütközött egy szürke Hyundaijal. Itt kizárólag anyagi kár keletkezett, ám a férfi nem állt meg, és továbbhajtott Pest irányába. A margitszigeti lehajtó után aztán egy Suzukival és egy másik taxival is összeütközött. A balesetben három ember, a balesetet okozó férfi, egy az egyik vétlen autóban ülő 32 éves nő és egy 34 éves férfi – a Rákóczi Szövetség két munkatársa – vesztette életét, további négy ember pedig megsérült.

A BRFK szóvivője tájékoztatóján arról is beszámolt, hogy a balesetet okozó férfit aznap hajnalban zavart viselkedése és kábítószer birtoklása miatt előállították a rendőrségre. Miután elmúlt a drog hatása, és kitisztult a tudata, gyanúsítottként kihallgatták, majd – mivel együttműködő volt a hatósággal – elengedték.

A szabadlábra helyezett férfi feltételezhetően napközben ismét fogyasztott kábítószert.

Bedrogozva elgázolt egy embert, majd segítségnyújtás helyett betért a szépségszalonba

Az Index még hat évvel ezelőtt írt arról a meglehetősen abszurd, de ugyanakkor tragikus esetről, amikor egy nő ismét drog hatása alatt, bódult állapotban vezetett azután, hogy még 2016-ban halálra gázolt egy idős férfit Zuglóban, majd segítségnyújtás nélkül elhajtott.

A baleset után a rendőrök a nő összetört Audiját nem messze a helyszíntől, egy szépségszalon előtt találták meg, ahol a sofőr éppen műszempillát csináltatott magának.

Nem sokkal a baleset után kiderült, hogy a nő kokainozott, és valószínűleg ezért nem érzékelte, hogy elütött egy embert.

A Pesti Központi Kerületi Bíróság első fokon 5 év 6 hónap végrehajtandó börtönbüntetésre ítélte a nőt, 6 évre eltiltotta a közügyektől, valamint véglegesen eltiltotta a járművezetéstől.

Az ügy másodfokon októberben folytatódott volna a Fővárosi Törvényszéken, de a tárgyalást váratlanul elnapolták.

Az elsőfokú bíróság a vádlottal szemben bűnügyi felügyeletet rendelt el, azzal, hogy a vádlott Budapest közigazgatási területét nem hagyhatja el. Mivel a vádlottal szemben szeptemberben rendőri intézkedés történt, a Fővárosi Főügyészség indítványozta a bűnügyi felügyelet szabályainak szigorítását – mondta Rab Ferenc, a Fővárosi Főügyészség helyettes szóvivője.

A Fővárosi Törvényszék ezt követően az ügyészség indítványa alapján elrendelte, hogy a nő az otthonát csak külön engedéllyel hagyhatja el.

Egy biztos: az ilyen és ehhez hasonló, drogos állapotban autót vezető sofőrök miatt történt halálos, illetve súlyos sérüléseket okozó balesetek jelentősen közrejátszottak a büntető törvénykönyv szigorításához, a kábítószereket használok, illetve az azokat terjesztőkkel szembeni a korábbiaknál is szigorúbb fellépés, a hajtóvadászat elrendeléséhez.

Ám nemcsak közlekedési baleseteket okoznak a kábítószer hatása alatt álló emberek, gondoljunk csak arra a számos élet elleni bűncselekményre, gyilkosságra, amelyet szintén drogosok követtek el, csak az elmúlt időszakban.

Két embert ölt meg egy drogos férfi

Márciusban a Somogy vármegyei Fonón történt tragédia. Egy férfi rátámadt egy helyi kisbolt alkalmazottjára, valamint két járókelőre is. Az eladót úgy megverte egy fahusánggal, hogy az a helyszínen, míg az utcán megtámadott 63 éves asszony a kórházban halt bele a sérüléseibe. Mint kiderült, a gyilkos férfi rendszeresen fogyasztott marihuánát, amit dizájner drogokkal kevert.

Egy 22 hónapos kislány esett egy drogos áldozatául Miskén

Szeptemberben, a a Bács-Kiskun vármegyei Miskén élő J. Dávid meggyilkolta a mindössze 22 hónapos nevelt lányát. A holttestet először a közeli focipályához vitte, majd elrejtette egy kőkereszt mögött, ott gallyakkal és egy pléddel letakarta. A holttestet késő este megtalálták, a férfit azonban csak másnap fogták el. J. Dávid kábítószerfüggő, és feltételezhetően a gyermek meggyilkolása közben is be volt drogozva.

A felidézett esetek sajnálatos módon csak néhány azon tragédiák közül, amelyeket kábítószer hatása alatt álló, bedrogozott állapotban követtek el Magyarországon az elmúlt években, úgyhogy minden jóérzésű ember egyet kell hogy értsen Horváth László kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztossal abban, hogy a hajtóvadászatnak egészen addig folytatódnia kell, amíg ezek a mérgek és az azokat terjesztők végleg el nem tűnnek.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Donka Ferenc)