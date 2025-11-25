BFKH: Csaknem 90 millió forintos bírság a szabálytalan légitársaságoknak és 11 milliós kártérítés a pórul járt utasoknak

A BFKH-hoz 101 légiutas-panasz érkezett az év első nyolc hónapjában, amelyek kivizsgálását követően a kormányhivatal mint fogyasztóvédelmi hatóság 27 500 euró (mintegy 11 millió forint) összegű kártérítést állapított meg az érintett utasok javára.
A kormányhivatal fogyasztóvédelmi főosztálya a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) szakmai irányításával összesen 88 millió forintos bírságot szabott ki a jogsértést elkövető légitársaságokkal szemben.
Az NKFH és a BFKH továbbra is következetesen és szigorúan fellép minden olyan esetben, amelyben az utasok érdekei sérülnek, és minden légitársaságtól elvárja a tisztességes működést – közölte a BFKH.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)