BFKH: Csaknem 90 millió forintos bírság a szabálytalan légitársaságoknak és 11 milliós kártérítés a pórul járt utasoknak

Csaknem 90 millió forintos bírság a szabálytalan légitársaságoknak és 11 milliós kártérítés a pórul járt utasoknak – közölte Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) kedden az MTI-vel.

A BFKH-hoz 101 légiutas-panasz érkezett az év első nyolc hónapjában, amelyek kivizsgálását követően a kormányhivatal mint fogyasztóvédelmi hatóság 27 500 euró (mintegy 11 millió forint) összegű kártérítést állapított meg az érintett utasok javára.

A kormányhivatal fogyasztóvédelmi főosztálya a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) szakmai irányításával összesen 88 millió forintos bírságot szabott ki a jogsértést elkövető légitársaságokkal szemben.

Az NKFH és a BFKH továbbra is következetesen és szigorúan fellép minden olyan esetben, amelyben az utasok érdekei sérülnek, és minden légitársaságtól elvárja a tisztességes működést – közölte a BFKH.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)