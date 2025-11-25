A kormány évi egymilliós otthontámogatást ad a közszolgálatban dolgozóknak – mondta Hidvéghi Balázs

A kormány évi egymillió forint összegű otthontámogatást vezet be a közszolgálatban dolgozók részére – erről beszélt a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára MTI-hez kedden eljuttatott videójában.

„Kedves közszolgálatban dolgozó munkatársam! Örömmel tájékoztatom, hogy a kormány évi egymillió forint összegű otthontámogatást vezet be a közszolgálatban dolgozók részére” – mondta Hidvéghi Balázs.

Magyarország kormánya azért dolgozik, hogy mindenki szert tehessen saját otthonra. Az otthonteremtési program kifejezetten azoknak szól, akik nap mint nap értünk dolgoznak: az orvosoknak, ápolóknak, tanároknak, rendőröknek, katonáknak és más köztisztviselőknek. A támogatás összege évente nettó egymillió forint lehet, amelyet felhasználhat lakáshitelének törlesztésére vagy egy új hitel önerejének kifizetésére.

Nagy segítség lehet a családoknak, hogy házastársak esetén a támogatás összeadódik. Vagyis, ha mindketten jogosultak, akkor évente akár nettó kétmillió forintot is fordíthatnak otthonukra

– közölte Hidvéghi Balázs.

„Az igénylés folyamatát igyekeztünk a lehető legegyszerűbbé tenni, ezért nem szükséges hivatalokba járnia, minden ügyintézést közvetlenül a saját munkáltatójánál végezhet el. A részletekről és a teendőkről a munkáltatója köteles Önt 2025. december 20-áig tájékoztatni. Kérjük, figyelje a tájékoztatást, vagy keresse fel az otthontamogatas.kormany.hu weboldalt, és éljen ezzel a lehetőséggel, amely köszönet a közösségért végzett áldozatos munkájáért”

– mondta az államtitkár.

Kiemelt kép: Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára (Fotó: MTI/Rosta Tibor)