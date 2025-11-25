A kormány Európa legjobb egészségügyi rendszerét szeretné létrehozni – jelentette ki Pintér Sándor

A kormány fenntartja azt az elkötelezettségét, hogy Európa legjobb egészségügyi rendszerét szeretné létrehozni – mondta a belügyminiszter az Országgyűlés népjóléti bizottságában tartott éves beszámolóján kedden. Pintér Sándor a Szőlő utcai javítóintézetben történtekkel kapcsolatban, az azzal kapcsolatos vizsgálatról is tájékoztatást adott.

Pintér Sándor közölte: ezen célkitűzéshez az alapokat megteremtették, és

a születéskor várható egészségben eltöltött életévek számában 2022-ben elértük az európai uniós átlagot.

Expozéjában a tárcavezető elmondta, az informatikai rendszert egységesítették, az EESZT-vel „nyomon követhető” a beteg, napi 114 ezer naplózás történik a rendszerben és átlagosan napi 800 ezer receptet rögzítenek a felhőbe. A járóbeteg-irányítási rendszer (JIR) 46 ezer szakrendelői időpont foglalását biztosítja, az EgészségAblak alkalmazást 4,3 millióan töltötték le, és a fegyelmezett munkavégzés érdekében bevezették a kórházi beléptető rendszereket – sorolta.

Pintér Sándor kitért arra is, hogy a hátrányos helyzetű, kis lakosságszámú településeket tíz szűrőbusz járja, a programnak köszönhetően és a Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével közel 43 ezer ember vizsgálata történt meg.

Kitért arra, hogy 2026 elejére jó ütemben halad a magánszolgáltatóktól a CT- és MR-készülékek kivásárlása, mint mondta, jövő év elejére minden kórházban lesznek ilyen készülékek.

Jelezte:

továbbra is szeretnének változtatni az orvosok és az egészségügyi személyzet betegekhez való hozzáállásán, mert – mint mondta – erre sok panasz érkezik. Az erre irányuló képzéseken már 62 ezer szakdolgozó részt vett részt, a képzések folyamatosak és az orvosok számára is biztosítani fogják ezt.

Beszámolt arról is, hogy pilot jelleggel elkezdték a kórházak teljesítménykövető rendszerének kialakítását és folytatódik a csecsemőkori SMA-szűrés is, erre 834 millió forintot biztosítanak.

Kitért arra is, hogy cél egy-egy egészségügyi tevékenység köré „iskolát” építsenek, első lépésben a tüdőtranszplantáció területén alakul meg a „transzplantációs iskola” a Semmelweis Egyetemmel közösen. Ezzel kívánnak lehetőséget biztosít a szakmai fejlődésre.

Az egészségügyi béremelésekkel kapcsolatban Pintér Sándor úgy fogalmazott, ez mindig sarkalatos kérdés, azonban az OECD szerint Magyarországon az orvosok átlagkeresete meghaladja a nemzetgazdasági átlagkeresetet. Ezt fent kívánják tartani – mondta.

A miniszter kitért arra, hogy a stroke-ellátásban a mentőautókban olyan eszközök lesznek, amelyek a betegadatokat azonnal egy stroke-központba juttatják, és ott döntik majd el, mi lesz a betegnek a legmegfelelőbb ellátás, betegút. Szintén hasonló lesz a mentőautóban készített EKG-leletek útja – tette hozzá.

A várólistákról azt mondta, a csökkenés egy-egy ellátási területen bekövetkezett, de az elektív ellátásban nem állunk jól, a CT- és MR-ellátásban az európai mezőny közepén áll Magyarországon, ami a 10-től a 14. helyet jelenti. Cél, hogy minden területen az első tíz ország közé tartozzunk. Megjegyezte:

„Ez a tíz legjobb nekem nem elég jó, a dobogókat szeretem.”

A gyermekvédelem területét említve a miniszter elmondta, emelték a napi étkezésre, a ruházkodására és a zsebpénzre fordítható összegeket; étkezésre napi négyezer forint, ruhákra éves szinten 200 ezer forint jut gyerekenként.

Pintér Sándor beszélt arról is, hogy a kormány újabb csecsemőgondozó intézeteket kíván létrehozni. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében két ilyen intézmény lesz, míg Karcagon és Mátészalkán egy-egy. Ezzel a kórházban hagyott csecsemők sorsa meg fog oldódni – mondta a tárcavezető.

Emelik 15 százalékkal a nevelőszülők bérét, és folytatódik a romák esélyteremtési programja is – ismertette.

A Szőlő utcai javítóintézetben történtekkel kapcsolatban közölte: „Az ügy sajnálatos, és a lehető legkeményebb kivizsgálás lesz, rendőri módszerekkel, rendőri eljárással.”

Hozzátette: a vizsgálatok eredményét közzéteszik.

„Nem lesz semmi elhallgatva erről az ügyről, ebben biztosak lehetnek”

– nyomatékosított Pintér Sándor.

A belügyminiszter beszámolójában elmondta, ebben az ügyben hét büntetőeljárás van folyamatban, van köztük egy névtelen, 39 pontból álló feljelentés, aminek kivizsgálása 2016-ra datálódik.

„Jelen állás szerint nem biztos, hogy megfelelően megtörtént (a kivizsgálás)” – mondta Pintér Sándor, hozzátéve: a vizsgálatban részt vevő rendőrök ellenőrzése folyamatban van, ahogy annak kivizsgálása is, hogy mulasztottak-e munkájuk során.

A Nemzeti Nyomozó Iroda további öt ügyben folytat nyomozást, ezek közül van olyan, ahol személyes bosszúról van szó, és nem történt bűncselekmény, és van olyan ügy, amely vádemelési javaslattal az ügyészségre fog kerülni

– ismertette a belügyminiszter.

Említést tett a Szőlő utcai ügy kapcsán két nőről, akik nevelőszülői tevékenységük során szexuális kapcsolatot létesítettek a nevelt gyerekekkel. Ezen büntetőeljárások jelenleg is zajlanak – mondta Pintér Sándor, hozzátéve, egy esetben a kapcsolatból házasság is lett.

További négy eljárás közül egyet az ügyészség folytat, azonban a folyamatban lévő büntetőeljárásról információt nem tud adni – ismertette.

Varga Zoltán (DK), a bizottság elnöke azt kérdezte a minisztertől, hogy vállalja-e a felelősséget és lemond-e, amennyiben kiderül, hogy a rendőrség mulasztott a Szőlő utcai ügyben.

Pintér Sándor válaszában azt mondta, ő mindig minden tettéért és az általa irányított szervezeteknél történtekért vállalja a felelősséget. Hozzátette: azt maga fogja eldönteni, hogy lemond-e.

Kiemelt kép: Pintér Sándor belügyminiszter (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)