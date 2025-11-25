Már megszületett a döntés arról, hogy kik méretik meg magukat a 2026-os országgyűlési választásokon.

Míg korábban arról lehetett hallani, hogy a Fidesz a januári országos választmányi ülésen dönt a párt 2026-os képviselőjelöltjeiről, most úgy tudni, a döntés már megszületett a jelöltekről – írta a Blikk nyomán a Magyar Nemzet.

„A Fidesz elnöksége már döntött mind a 106 jelölt személyéről”

– közölte sajtóérdeklődésre a miniszterelnök. Azt egyelőre nem tudni, mikor hozzák nyilvánosságra a névsort.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján rendezett ünnepi megemlékezésen az Országház előtti Kossuth Lajos téren 2025. október 23-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)