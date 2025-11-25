Műsorújság
HU
EN
RO
#budapesti békecsúcs #Jónak lenni jó! 2025 #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

A Fidesz elnöksége már döntött mind a 106 jelölt személyéről

lead_image
Szerző: hirado.hu
Forrás: Magyar Nemzet
2025.11.25. 15:23

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
Már megszületett a döntés arról, hogy kik méretik meg magukat a 2026-os országgyűlési választásokon.

Míg korábban arról lehetett hallani, hogy a Fidesz a januári országos választmányi ülésen dönt a párt 2026-os képviselőjelöltjeiről, most úgy tudni, a döntés már megszületett a jelöltekről – írta a Blikk nyomán a Magyar Nemzet.

„A Fidesz elnöksége már döntött mind a 106 jelölt személyéről”

– közölte sajtóérdeklődésre a miniszterelnök. Azt egyelőre nem tudni, mikor hozzák nyilvánosságra a névsort.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján rendezett ünnepi megemlékezésen az Országház előtti Kossuth Lajos téren 2025. október 23-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

2026-os országgyűlési választásegyéni választókörzet Orbán Viktor Fidesz–KDNP

Ajánljuk még

 