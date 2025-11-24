Műsorújság
HU
EN
RO
#budapesti békecsúcs #Jónak lenni jó! 2025 #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

Országszerte esős idő várható, azonban helyenként rövidebb időre kisüthet a nap

Szerző: hirado.hu
2025.11.24. 06:31

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
Egyre több felhő képződik felettünk, és délutánig mindenhol záródik a felhőtakaró. Többórás napsütésnek a délkeleti, keleti országrészben, illetve esetleg északnyugaton van nagyobb esélye – írja a HungaroMet.
Kép forrása: met.hu

Az északkeleti tájakon a déli óráktól havazás előfordulhat – kiemelten, legtovább a határ mentén -, melyet arrafelé este vegyes halmazállapot, akár átmeneti ónos eső, majd eső vált.

A csúcsérték általában 2 és 8 fok között alakul, de az Északi-középhegység térségében fagypont közeli maximumokra lehet számítani. Késő este -1, +8 fok közötti értékekre lehet számítani, de fokozatosan enyhül az idő.

A déli szél többfelé élénk, helyenként erős lesz.

Kép forrása: met.hu

Erősen felhős vagy borult lesz az ég, többfelé kell számítani esőre, eleinte az esti órákban az északkeleti határvidéken havazás, illetve vegyes halmazállapotú csapadék – akár átmeneti ónos eső – sem kizárt, mely éjjelre végül ott is mindenütt esőbe vált.

Északon, északkeleten jelentős mennyiség eshet.

Kép forrása: met.hu

A déli szél többfelé lesz élénk, este északnyugaton, majd hajnaltól az Alföldön erős lökések is kísérhetik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +8 fok között alakul, mely a legtöbb helyen már az esti órákban beállhat, az éjszaka folyamán tovább enyhül az idő.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelr kép: MTI/Czeglédi Zsolt

időjárásIdőjárás-jelentés Magyarország

Ajánljuk még

 