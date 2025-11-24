Országszerte esős idő várható, azonban helyenként rövidebb időre kisüthet a nap

Kép forrása: met.hu

Az északkeleti tájakon a déli óráktól havazás előfordulhat – kiemelten, legtovább a határ mentén -, melyet arrafelé este vegyes halmazállapot, akár átmeneti ónos eső, majd eső vált.

A csúcsérték általában 2 és 8 fok között alakul, de az Északi-középhegység térségében fagypont közeli maximumokra lehet számítani. Késő este -1, +8 fok közötti értékekre lehet számítani, de fokozatosan enyhül az idő.

A déli szél többfelé élénk, helyenként erős lesz.

Erősen felhős vagy borult lesz az ég, többfelé kell számítani esőre, eleinte az esti órákban az északkeleti határvidéken havazás, illetve vegyes halmazállapotú csapadék – akár átmeneti ónos eső – sem kizárt, mely éjjelre végül ott is mindenütt esőbe vált.

Északon, északkeleten jelentős mennyiség eshet.

A déli szél többfelé lesz élénk, este északnyugaton, majd hajnaltól az Alföldön erős lökések is kísérhetik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +8 fok között alakul, mely a legtöbb helyen már az esti órákban beállhat, az éjszaka folyamán tovább enyhül az idő.

