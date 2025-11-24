Menczer Tamás: Orbán Viktornak igaza lett megint. Zelenszkij jobban tette volna, ha hallgat rá

„Orbán Viktornak nem igaza van, hanem igaza lesz. Lett. Megint. Zelenszkij jobban tette volna, ha hallgat rá” – írta közösségi oldalán megosztott videójához Menczer Tamás a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.

A megosztott videóban Orbán Viktor miniszterelnök hallható, aki arról beszél: „Zelenszkij elnöknél eltöltöttem vagy két órát tavaly nyáron, ahol csak arról próbáltam őt meggyőzni, tényleg egy szomszédos, baráti ország vezetőjeként és keresztény emberként egyszerre, hogy értsd meg, az idő ellenetek dolgozik, az idő nem a ti oldalatokon van.”

Orbán Viktornak nem igaza van, hanem igaza lesz.

Lett. Megint.

Zelenszkij jobban tette volna, ha hallgat rá. Közzétette: Menczer Tamás – 2025. november 24., hétfő

A miniszterelnök hozzátette, „persze van igazság, történelem, megtámadás, sok minden van, de hidd el, hogy minél hosszabb ideig tart a háború, annál többet fogsz veszíteni, ezért használj engem arra, hogy minél hamarabb próbálj békét kötni, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz utána, de az idő biztosan nem a te oldaladon van”.

Végezetül leszögezte: „De azt mondta, hogy nem, az idő az ő oldalukon van, ők az erősebbek, és győzni fognak.”

Sok területet vesztett Ukrajna a háború elhúzódása miatt

Erre reagált Menczer Tamás azzal, hogy Orbán Viktornak igaza volt, hiszen a Donald Trump által kidolgozott béketerv értelmében – amennyiben elfogadják azt – Ukrajna fel kell adja az eddigi hosszas harcok alatt elveszített területei nagy részét. Cserébe a befagyasztott orosz vagyon egy részét, 100 milliárd dollárt Ukrajna kapna a háború sújtotta országának újjáépítésére.

Mint írtuk, a béketerv szerint a Krím, Luhanszk és Donyeck de facto Oroszországhoz tartozónak lesz elismerve, az Egyesült Államok által is. Herszon és Zaporizzsja a frontvonal mentén lesznek „befagyasztva”, ami de facto elismerést jelent a kontaktvonal mentén.

Oroszország lemond az öt régión kívül ellenőrzése alatt álló, megállapodás szerinti egyéb területekről. Az ukrán erők kivonulnak a Donyecki terület azon részéről, amelyet jelenleg ellenőriznek, és ez a kivonulási zóna semleges, demilitarizált ütközőzónának minősül, amelyet nemzetközileg az Orosz Föderációhoz tartozó területként ismernek el. Orosz erők nem léphetnek be ebbe a demilitarizált zónába.

Ukrajnának vállalnia kell azt is, hogy alkotmányában rögzíti: nem csatlakozik a NATO-hoz, a NATO pedig vállalja, hogy alapszabályába foglalja: Ukrajnát a jövőben sem veszik fel.

Ezen felül a 28 pontos béketervtől különálló, Ukrajnának átadott dokumentumban NATO-eljárásrendhez hasonló biztonsági garanciát ígér Donald Trump. A tervezet első ízben vázol fel olyan kollektív védelmi mechanizmust, amely az Egyesült Államokat és európai szövetségeseit is kötelezhetné Ukrajna megvédésére egy újabb orosz támadás esetén.

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: MTI/EPA-PAP/Radek Pietruszka)