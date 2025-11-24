Fontos információkat közölt az államtitkár a nyugdíjasok élelmiszer-utalványáról

A nyugdíjasok a sérült élelmiszer-utalványaikat az államkincstárnál, december 10-éig cseréltethetik ki – erről adott tájékoztatást Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára a Facebook-oldalán hétfőn közzétett videójában.

„Fontos információ a nyugdíjasoknak! Meddig és mit kell tenniük azoknak, akiknek megsérült az élelmiszer-utalványuk? Nekik december 10-éig a Magyar Államkincstárhoz kell eljuttatniuk ezeket. Ha így tesznek, akkor biztosan időben megérkezik a sértetlen élelmiszer-utalványuk!” – mondta az államtitkár.

Közölte, így az utalványt a felhasználási idő végéig, december 31-éig le is tudják vásárolni a nyugdíjasok.

Erről a pontos információkat a Magyar Államkincstár honlapján, a gyakran ismételt kérdések között találják.

Beszámolt arról, hogy a hétfő reggeli adatok szerint már több mint 50 milliárd forint értékben le is vásárolták az élelmiszer-utalványokat.

„Mindent megteszünk a nyugdíjasok anyagi biztonsága érdekében!” – hangsúlyozta Zsigó Róbert.

Kiemelt kép: A Magyar Posta munkatársa kézbesíti egy nyudíjasnak a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt a fővárosban, a XIII. kerületi Gidófalvy Lajos utca egyik társasházában 2025. szeptember 1-jén (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)