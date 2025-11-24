Dugig vannak az egyetemek az országban azokkal a hallgatókkal, akik pedagógusok szeretnének lenni – jelentette ki a miniszterelnöki biztos

Közös feladatunk, hogy a pedagógusképzésre jelentkezett fiatalokat megtartsuk a pedagóguspályán – mondta a pedagógiai innovációk előmozdításáért és a családbarát oktatási környezet erősítéséért felelős miniszterelnöki biztos egy óvodapedagógusoknak tartott szakmai napon hétfőn a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírteleken.

Balatoni Katalin kifejtette, egész Európára jellemző, hogy hiány van szakemberekből nemcsak a pedagógus szakmában, hanem szinte minden szakterületen, az azonban már eltérő gyakorlat, mely tagállam milyen válaszokat ad erre a kihívásra.

Nekünk az volt a döntésünk, hogy mindent megtegyünk azért, hogy vonzóvá váljon a pedagóguspálya – hangoztatta a miniszterelnöki biztos, megjegyezve, az új életpálya modell és a béremelés ezt a célt szolgálta.

Az eredményekről szólva emlékeztetett:

2022-hez képest megduplázódott azoknak a fiataloknak a száma, akik pedagógusképzésre jelentkeztek, 2024-ben pedig már 15 ezer hallgató tanult a felsőoktatásban ezen a szakirányon.

„Dugig vannak az egyetemek az országban azokkal a hallgatókkal, akik pedagógusok szeretnének lenni” – fogalmazott Balatoni Katalin. Megjegyezte: 2025 februárjában ez a szám tovább emelkedett, az adatok szerint pedig idén szeptemberben 16 909-en kezdték meg tanulmányaikat a pedagógusképzésben.

„Most van dolga az egyetemeknek, hogy a mennyiségből minőséget csináljanak, az viszont már közös feladatunk, hogy megtartsuk őket a pályán” – mondta a fórum részvevőinek a miniszterelnöki biztos.

A szakma előtt álló kihívásokról szólva Balatoni Katalin hangsúlyozta, elképesztően nehéz ma a pedagógustársadalmat a megszokásból, a régi beidegződésekből kimozdítani.

„Betiltanám ezt a három szót, így, egymás után, hogy nem így szoktuk. Mert megöli az összes innovációt és ellehetetleníti a lelkesedést és keresztbe tör karriereket és vágyakat. Ezért nagyon fontos, hogy megpróbáljunk kilépni. Azt elmondhatom, hogy ez a legnehezebb kihívás számomra”

– fogalmazott.

A miniszterelnöki biztos arról beszélt, a magyar kultúrának meg kell jelennie az óvodákban, de emellett át kell adni például a néphagyományokat, a keresztény kultúrára épülő értékrendet, a szeretetet, a tiszteletet, az elfogadást, a megbocsátást, a teremtett világ védelmének fontosságát.

Nagyon fontos az, hogy ezzel a felelősséggel és feladattal mindent megtegyünk azért, hogy a minket körülvevő információs forradalomban valamilyen stabilitást tudjunk adni a gyerekeknek, ez volt a cél az Óvodai nevelés országos alapprogrammal is – mutatott rá.

A program fontosságát hangsúlyozva elmondta, a mesével, a szabad játékkal, a dallal, a természethez való kapcsolódással nemcsak a gyerekekben erősödik a stabilitás kultúrájuk iránt, hanem ezek az értékek a pedagógusoknak is hitet, biztonságot és megerősítést adnak a szakmai munkájukban.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)