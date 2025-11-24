Áder János szerint egy politikus legfontosabb dolga a nemzeti érdekek képviselete

Egy politikus számára a legfontosabb a nemzeti érdekek képviselete – jelentette ki Áder János volt köztársasági elnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában hétfőn azzal kapcsolatban, hogy A haza minden előtt címet adta frissen megjelent, egy évtizedes államfői tevékenységét összefoglaló könyvének.

A volt államfő azt mondta, Kölcsey Ferenc 1833-ban papírra vetett üzenetében minden benne van, ha egy politikusi ars poeticáról beszélünk, „hogy az első és legfontosabb a nemzeti érdekeknek a képviselete”.

Áder János szerint ha egy politikusnak nem ez az ars poeticája, ha nem a magyar nemzeti érdekek képviseletét, érvényesítését tekinti első számúnak, hanem valamilyen más személyes öncél, presztízs- vagy hiúsági szempontok elébe tolakodnak ennek, akkor nem megfelelő a pályaválasztása.

Azzal kapcsolatban, hogy felesége, Herczegh Anita írta a kötet előszavát, felidézte Auschwitzban elmondott beszédét, amelyet követően az akkori izraeli főrabbi elé jött, és megsimogatta az arcát.

Erről írta a felesége, hogy ez volt számára a legmeghatóbb, legemlékezetesebb, legszívbemarkolóbb története a tíz esztendőnek.

A környező, magyar nemzetiségűek által is lakott országokkal történő kapcsolattartást felidézve Áder János elmondta, hogy 2012-ben Tomislav Nikolic, aki akkor Szerbia elnöke volt, nyitott volt arra a felvetésre, hogy zárjanak le egy méltatlanul nyitva hagyott történelmi fejezetet, és kölcsönösen emlékezzenek meg a második világháború ártatlan magyar és szerb áldozatairól. Ennek nyomán Csúrogon állítottak egy emlékművet, a szerb parlamentben pedig bocsánatot kért a magyar katonák és csendőrök által a szerbek ellen elkövetett II. világháborús bűnökért, amiért felállva megtapsolták.

Ugyanezzel próbálkozott Szlovákia vonatkozásában a Benes-dekrétumok tekintetében, ami nemcsak a magyarok számára, hanem nemzetközi jogi szempontból is elfogadhatatlan, ugyanis a magyarok kollektív bűnösségét rögzíti. Szerbia hatályon kívül helyezte a hasonló rendelkezéseket; valamennyi, vele egy időben hivatalban lévő szlovák államfőnél felvetette: keressék meg azt a diplomáciai megoldást, amelynek nyomán kölcsönös gesztusok révén Szlovákia hátat fordít a Benes-dekrétumoknak, de ez nem sikerült – idézte fel.

Környezetvédelmi tevékenységével kapcsolatban Áder János hangsúlyozta:

az elsődleges fontosságúnak a vízválság megoldását tartja, ezért három alkalommal szerveztek Budapesten víz-világtalálkozót.

Ezeknek a vízválság megoldásában szerepet játszó megállapodások előkészítései voltak a céljai. Ezek eredményeként elfogadták a Budapesti nyilatkozatot, ami beépült az ENSZ fenntartható fejlődési célokat tartalmazó dokumentumába, ami diplomáciai siker. Emellett számos magyar magyar cég kapott világszerte megbízást szennyvíztisztítási fejlesztések megvalósítására – fűzte hozzá.

A riporter a továbbiakban felidézte, hogy a könyv hátsó borítóján – csakúgy mint a 2022-es választások után elmondott utolsó parlamenti beszédében – a nemzeti érdekek képviseletére, az ország gyarapodásának, biztonságának, közös sikereink előmozdítására szólítja fel a politikusokat.

Erre reagálva Áder János úgy fogalmazott:

„nemet kell mondani a kettős mérce alkalmazására, az öncélú, rövidlátó politikára, az idegen érdekek kiszolgálására. Nemet kell mondani az alkotmányellenes szándékokra, a társadalom nyugalmának megzavarására, a békétlenségre, nemet kell mondani a hazugságra, a demagógiára, a jellemtelenségre, az elvtelenségre, nemet az alpári beszédre”.

Mondjunk igent a közös sikereinkre, mert a közös sikereinknek mindannyian örülhetünk – biztatott. Példaként említette: örülhetünk annak, hogy megépült közel 800 kilométer autópálya, és már nem 3 ponton érik el gyorsforgalmi utak a határt, hanem 10 ponton, hogy megújult az Operaház, a Zeneakadémia, a Szépművészeti Múzeum Román csarnoka, a komáromi Csillagerőd, a Várkert Bazár, megépült az Eiffel Műhelyház, a Magyar Zene Háza, a Táncszínház, a Puskás Aréna, az atlétikai stadion, a Duna Aréna, és megrendezték minden idők legsikeresebb vizes világbajnokságát.

Arra a felvetésre, hogy az utóbbi időszakban teret nyert az uszítás, a gyűlölet, az online verbális agresszió, Áder János úgy reagált:

„csak azt tudom mondani, hogy akinek nem tetszik ennek a kormánynak a munkája, és lehet nagyon sok kritikát megfogalmazni ezzel kapcsolatban, menjen el a felsorolt épületekhez, épületekbe, nézze meg kívülről, nézze meg belülről, vegyen részt az ott szervezett programokon, és utána lehet, hogy egy kicsit árnyaltabb lesz a véleménye. Adjon esélyt neki legalábbis.”

Kiemelt kép: Áder János volt köztársasági elnök (Fotó: MTI/Illyés Tibor)