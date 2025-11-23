Schiffer András szerint le kell mondania a hivataláról annak a bírónak, aki letöltötte a Tisza applikációját

Schiffer András ügyvéd, volt országgyűlési képviselő egy internetes műsorban beszélt arról a bíróról, aki letöltötte a Tisza Világ applikációt. Szavaira Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is reagált.

„Számosan vannak bírák, akik nem képesek arra, hogy a politikai konfliktusoktól távolságot tartsanak. Aki erre nem képes, az nem alkalmas bírának. Egy párt applikációjának a letöltése a párttal való kapcsolattartás céljából, az politikai tevékenység a hatályos regula szerint is. És én azt gondolom, hogy ezt valaki szabad akaratából tényleg azért, hogy kapcsolatba kerüljön egy párttal, ezt az applikációt letöltötte, az tegye le a hivatalát ” – jelentette ki Schiffer András az Öt című műsorban.

Az elhangzottakat Gulyás Gergely a közösségi oldalán kommentálta, amelyről az Index számolt be. A Miniszterelnökséget vezető miniszter hangsúlyozta: a bírói önigazgatás gyengeségét mutatja, hogy nem vizsgálják ki a sajtóinformációk valóságtartalmát, ami szerinte aggasztó képet fest a bírói kar függetlenségéről.

A miniszter úgy látja, teljes mértékben igaza van az egykori országgyűlési képviselőnek.

„Ha valaki megnézi, a bírákra vonatkozó jogszabályokat, akkor a bíráknak nemcsak pártatlannak kell lenni, hanem a pártatlanság látszatára is figyelni kell”

– jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter, hozzátéve: „Az én megítélésem szerint megszegi a rá vonatkozó jogszabályi előírásokat, és a pártatlan ítélkezés tőle nem várható, hiszen egy párt szimpatizánssá vált”.

Gulyás Gergely véleménye szerint a bírói önigazgatás gyengeségét mutatja az, hogy

„senki sem kíváncsi arra, hogy ezek a sajtóinformációk megfelelnek-e a valóságnak. Ha megfelelnek, akkor az nagyon szomorú képet fest a bírákról, akik pártszimpatizánsok közé tartoznak.”

A Miniszterelnökséget vezető miniszter a bírói elfogultsági kifogásra is kitért, megjegyezve, hogy ilyen esetben nem kell, hogy az adott személy pártosságát bebizonyítsák, mert elegendő az, ha a pártatlanság látszatát sértette meg egy bíró.

Gulyás Gergely álláspontját kifejtve hozzáfűzte, hogy úgy tűnik, a jelenlegi bírósági vezetés nem tarja már olyan fontosnak azt a hosszú évtizedes, irányadó függetlenségi elképzelést, ami igaz volt a bíróságokra.

Már korábban megírtuk, hogy hivatalból nyomozást rendelt el információs rendszer vagy adat megsértése bűntett gyanúja miatt a Tisza Párt Tisza Világ applikációját ért adatszivárgás ügyében a rendőrség.

Kiemelt kép: Schiffer András (Fotó: hirado.hu/Horváth Péter Gyula)