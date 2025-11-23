Schiffer András: Magyar Péternek sokféle célja lehet, de a jogállam helyreállítása biztosan nem tartozik közéjük

Közösségi oldalán jelentkezett vasárnap Schiffer András ügyvéd, egykori országgyűlési képviselő. Bejegyzésében arról írt, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a Kossuth rádió Facebook-oldalán támadni kezdte, amiért egy műsorban úgy fogalmazott a Tisza Világ applikációt letöltő bíróval kapcsolatban, hogy haladéktalanul törölje magát, mivel politikai megnyilvánulása összeférhetetlen a jogállamisággal.

A volt országgyűlési képviselő – az ÖT című műsorban elmondott megállapítására Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is reagált – posztjában úgy fogalmazott: „a bírák által letöltött applikációk ügyében a Tisza Párt elnöke egyet tehetett volna: a feléje áradó bizalom megköszönése mellett nyomatékkal megkéri a pártjával kapcsolatba lépett bírákat, hogy haladéktalanul töröljék magukat, mivel politikai megnyilvánulásuk összeférhetetlen a jogállamisággal. Nem ezt tette. Ehelyett magát meg nem hazudtolva engem ócsáról a Kossuth Rádió Facebook-oldalán (és hergeli ellenem a fanatikusait), mert bátorkodtam szóvá tenni, hogy Magyarországon 1989 óta szigorúan tilos bíráknak bármilyen politikai tevékenységet kifejteniük.”

Schiffer András megjegyezte, hogy ez a fedezet ugyanis akkor, amikor valaki a hatalom számára kellemetlen bírói ítéletek tiszteletben tartását követeli. Az ügyvéd posztja végén úgy fogalmazott: „a Tisza-vezér reakciója egyetlen dolgot igazol: sokféle célja lehet, de a jogállam helyreállítása biztosan nem tartozik közéjük.”

