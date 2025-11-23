Orbán Viktor kifejtette, hogyan tud Magyarország kimaradni a háborúból

Se katonát, se fegyvereket nem küldünk Ukrajnába, és nem akarjuk ott elégetni a pénzünket – szögezte le a miniszterelnök a közösségi oldalán publikált bejegyzésben, amelyben rámutatott, hogy fontos a most zajló aláírásgyűjtés és a nemzeti konzultáció.

„Hogyan lehet kimaradni a háborúból?” – vetette fel a kérdést a magyar kormányfő a közösségi oldalán. Orbán Viktor szerint ezt pontosan úgy kell csinálni, ahogyan kimaradtunk a migrációból. „Magyarország képes volt kimaradni abból az őrületes hibából, amit Európa többi országa elkövetett, hogy beengedte a migránsokat, és átalakította magát egy bevándorló társadalomrendszerré. Abból ki tudtunk maradni” – emlékeztetett a miniszterelnök, aki szerint „ugyanez a fifika, képesség, erő kell ahhoz is, hogy kimaradjunk a háborúból.”

Orbán Viktor leszögezte, hogy a migrációs csatából történő kimaradásunk egy erőteljes társadalmi akaratra történt. „Ha nincs az ország mindenkori vezetése mögött egy nagyon erős egység, a béke melletti elkötelezettség, egy háborúellenes országos akarat, akkor a vezetők nem tudják kívül tartani az országot a háborúból” – magyarázta a miniszterelnök.

„Szerintem van a magyar emberek lelkében, szívében, történelmi tapasztalatában, ösztönrendszerében, zsigereiben egy háborúellenes akarat. Mi mind háborúellenesek és békepártiak vagyunk. De ezt ki kell fejezni, ahogy ezt a migrációnál is megtettük”

– mutatott rá a kormányfő.

Orbán Viktor szerint ezért fontos a most zajló aláírásgyűjtés és a nemzeti konzultáció: szerinte arról szólnak, hogy Magyarország nem akar háborúba menni és hogy a magyarok pénze a magyaroké. „Se katonát, se fegyvereket nem küldünk Ukrajnába, és nem akarjuk ott elégetni a pénzünket” – szögezte le a miniszterelnök.

„Ez a nagy, egységes nemzeti kiállás segít minket abban, hogy Brüsszelben a diplomáciai tárgyalóasztalnál kívül tudjunk maradni, kívül tudjuk tartani Magyarországot a háborúból. Írjuk alá minél többen!” – zárta bejegyzését Orbán Viktor.

