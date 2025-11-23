Orbán Viktor: A fronton is beigazolódni látszik, amit másfél éve mondunk: az idő nem az ukránoknak dolgozik

„Mozgalmas héten vagyunk túl. Volt itt minden. A Puskásban vasárnap megjártuk a poklokat. De történt olyasmi is, aminek örülhetünk” – fogalmazott körlevelében Orbán Viktor miniszterelnök, amelyet a Digitális Polgári Körök tagjainak címzett.

Levelét külpolitikai hírekkel kezdte a kormányfő. Mint fogalmazott: „Trump elnök úr nem adja fel. Nem abból a fából faragták. Hivatalosan is megerősítették, hogy az amerikaiak 28 pontos béketervvel álltak elő, amelyet eljuttattak az orosz és az ukrán vezetésnek! A fronton is beigazolódni látszik, amit másfél éve mondunk: az idő nem az ukránoknak dolgozik. Közeledik a budapesti békecsúcs! Az európai vezetőket pedig határozottan felszólítottuk: ne ássák alá az amerikai elnök erőfeszítéseit. Sajnos Nyugat-Európa még mindig háborúba akar menni: a francia vezérkari főnök már európai fiatalok halálát vizionálja az ukrajnai fronton. Mikor akarnak észhez térni” – emelte ki.

Orbán Viktor ezután rátért arra a levélre, amit az Európai Bizottság elnökének írt nemrég.

„Megírtam a válaszlevelet Ursula von der Leyennek, aki pénzt kér a tagállamoktól, hogy aztán az eurómilliárdokat megint Ukrajnába küldhesse. Nemcsak a visszautasítást fogalmaztam meg, hanem annak indokait is részletesen kifejtem, és javaslatokat is teszek”

– fogalmazott a kormányfő.

„Péntektől hatályosak az orosz energiaszektorra kivetett amerikai szankciók, de ezzel párhuzamosan Magyarország mentessége is életbe lépett, amiről megállapodtam Washingtonban Trump elnökkel. Még hogy nem számít a barátság meg a kézfogás” – emelte ki szintén levelében Orbán Viktor.

A Tisza Párt jelöltállításairól is kifejtette a véleményét a miniszterelnök, aki úgy látja: „Bár a legtöbb ember számára eddig sem volt kérdés a Tisza Párt baloldali elkötelezettsége, Magyar Péter jelölt-jelöltjeinek bejelentése után ez már mindenkinek egyértelmű. Minden tiszteletünk a közéleti munkára jelentkező polgároknak, de őszintén ki kell mondanunk:

ezek ugyanazok! Baloldaliak, Brüsszel-pártiak, és nyilvánvalóan nem a magyar érdekek szolgálatába szegődtek. Őket támogatni nem érdemes, nem kifizetődő és nem biztonságos. A Napnál is világosabb: Magyarországon valójában csak két párt van: a nemzeti és az idegen érdekeket képviselő. A jobboldali és a baloldali. Az adócsökkentő és az adóemelő. A családtámogató és a multisimogató. Tessék választani! ”

– fogalmazott.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal Telexszel kapcsolatos jelentésére is kitért levelében Orbán Viktor, amikor azt írta: „Még a papíron a tanárok és mentorok továbbképzését szolgáló összegek is a portál vezetőinél és szerzőinél kötöttek ki – ez áll a Szuverenitásvédelmi Hivatal jelentésében. Fontos, hogy lássuk, ki fizeti a zenét és zenészt! És hogy ne hallgassunk a külföldről pénzelt propagandamédiára”.

Hazánk az uniós átlag felett teljesít a pénzügyi stabilitás mutatóiban

Orbán Viktor az EU-s országok pénzügyi stabilitási mutatóit is megemlítette levelében. Mint írta „2015 és 2024 között az Európai Unión belül Magyarországon csökkent leginkább a háztartások pénzügyi helyzetének bizonytalansága. 2024-ben az EU lakosságának 30 százaléka nyilatkozott úgy, hogy nem tud megbirkózni a váratlan pénzügyi kiadásokkal. Az elmúlt évtized legnagyobb csökkenése Magyarországon történt: 2015 és 2024 között 43,6 százalékponttal, 72,2 százalékról 28,6 százalékra csökkent azoknak az aránya, akik képtelenek voltak megbirkózni a váratlan kiadásokkal.”

„Tehát jelenleg már az uniós átlagnál is jobban teljesít hazánk ebben a mutatóban. Emellett ugyanebben az időszakban Magyarországon csökkent a legnagyobb mértékben, 5 százalékponttal (6 százalékról 1 százalékra) a jelzálog- vagy bérleti díjfizetési késedelemben lévő lakosság aránya is. Nem mellesleg hazánkban volt az unióban az egyik legalacsonyabb az érintett lakosság aránya 2024-ben. Ráadásul a jelzáloghitel-, bérleti díj-, közüzemi számlák- vagy részletfizetési hátralékokkal rendelkezők aránya hazánkban csökkent a negyedik legnagyobb mértékben 2015 óta, 12,4 százalékponttal (21,7 százalékról 9,3 százalékra) ”

– írta a miniszterelnök.

