Koncz Zsófia: A kormány a családokra fordítja a magyar emberek pénzét, nem Ukrajnára és a háborúra

A nemzeti konzultációban tiltakozzunk minél határozottabban Brüsszel háborús tervei és az adóemelések ellen – mondta Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a kormány Facebook-oldalán közzétett Reels-videójában vasárnap.

Koncz Zsófia hangsúlyozta: arra kér mindenkit, aki még nem tette, hogy töltse ki a nemzeti konzultációt. Ez a hét ugyanis egyértelműen megmutatta, hogy a magyar családok védelmében egyértelműen tiltakoznunk kell Brüsszel háborús tervei és az adóemelések ellen – jelentette ki. „Mostanra világosan látszik, hogy Brüsszel még több pénzt akar behajtani, hogy tovább finanszírozza Ukrajnát és a háborút. Az Európai Bizottság elnöke a magyaroktól is több pénzt kér” – mondta.

„Az is kiderült, hogy az eddig Ukrajnának küldött hatalmas összegek a vérontás folytatása mellett az ukrán háborús maffiához kerültek – tette hozzá. Brüsszel mégis azt várja tőlünk, magyaroktól, hogy dobjuk össze a további támogatást, mégpedig bármi áron. Akár hitelfelvételt vagy adóemeléseket is elvárnak a tagállamoktól”

– tette hozzá Koncz Zsófia.

„A nemzeti kormány erre ismét nemet mond, mi a magyar emberek pénzét a magyar családokra akarjuk fordítani, nem pedig Ukrajnára és a háborúra” – közölte. „De ne legyenek kétségeink, ezt idehaza sem gondolja mindenki így. Brüsszel hazai kiszolgálói soha nem mondanának nemet, ők végrehajtanák a brüsszeli megrendeléseket” – fogalmazott.

„Brüsszel hazai pártjai ott kezdenék, hogy megszüntetnék Európa legalacsonyabb személyi jövedelemadóját, elvennék a családi adókedvezményeket, az édesanyák és a fiatalok személyi jövedelemadó-mentességét. Háromszorosára emelnék a vállalkozások társasági adóját, megadóztatnák a nyugdíjakat, valamint megszüntetnék a minden magyar családnak hatalmas segítséget jelentő rezsicsökkentést is. Ők a magyar családok helyett Ukrajnát és a háborút támogatnák”

– fogalmazott az államtitkár.

„Éppen ezért kérek mindenkit, hogy a nemzeti konzultációban tiltakozzunk minél határozottabban Brüsszel háborús tervei és az adóemelések ellen!” – mondta Koncz Zsófia.

Kiemelt kép: Koncz Zsófia (Fotó: MTI/Vajda János)