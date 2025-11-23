Hetek óta szökésben: Kismaroson bukkant fel az állatparkból meglépő ormányos medve

Hetek óta nem tudják befogni a Törökmezői Kis-Állatparkból meglépő ormányos medvét.

„Ma reggel Kismaroson az erdőben egy ormányos medvét láttam. Ha ezt olvassa, akitől kiszökhetett, írjon rám, megmondom a pontos helyet” – olvasható egy pénteki bejegyzésben a Börzsönyi kutyakereső Facebook-csoportban.

Az állat a Törökmezői Kis-Állatparkból szökött meg hetekkel ezelőtt,

azóta nem sikerült befogni. A Facebook-poszt tanúsága szerint a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, a szokolyai mezőőr, az illetékes vadásztársaság is tud arról, hogy ez az emberekre nem veszélyes példány Kismaroson bukkant fel.

Kiemelt kép: Ormányos medve (Nasua nasua) a Frankfurttól 60 kilométerre, délnyugatra fekvő Worms állatparkjában 2019. augusztus 6-án. (Fotó: MTI/EPA/Ronald Wittek)