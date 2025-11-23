Gyengülő havazás tarkíthatja a vasárnapot az ország északkeleti vármegyéiben

Délelőtt nyugat felől fokozatosan vékonyodik, szakadozik, majd határozottan csökken is a felhőzet. Az esti órákra a Dunántúlon többfelé ki is derülhet az ég, míg a Dunától keletre nagyrészt borult marad az idő.

Az északkeleti megyékben időszakos gyengülő havazás, hószállingózás még előfordulhat. Élénk lökések kísérhetik az egyre nagyobb területen nyugatira, délnyugatira forduló szelet – írja a HungaroMet.

Az Észak-Dunántúlon a késő délelőtti, déli órákig gyenge hófúvás még előfordulhat.

A hőmérséklet csúcsértéke -2 és +4 fok között valószínű. Késő estére általában mínusz 5 és plusz 1 közé hűl le a levegő, de a derült, hóval borított tájakon ennél hidegebb is előfordulhat.

Összesen két vármegyében van érvényben figyelmeztetés, Győr-Moson-Sopronban és Veszprém gyenge hófuvás várható, mindkét térségben alacsony hótorlaszokat emelhet a szél a friss hóval fedett területeken.

