A Politico összesítése szerint is előnyben van a Fidesz

Szerző: hirado.hu
2025.11.23. 12:48

A brüsszeli Politico legfrissebb „Poll of Polls” kutatása szerint a Fidesz újra előnybe került a magyar pártok versenyében, ahol jelenleg 44 százalékra mérik, míg a Tisza Pártot 43 százalékra.

A Mandiner cikke szerint a lapnál amely a magyar kutatások alapján tesz közé összesítést, korábban a legfőbb kihívó, a Tisza Párt előnyét mutatta, ám már 44-43 arányban a Fidesz vezetését mutatta ki a kutatás eredménye egy november 14-i adat szerint. „A Politico nem szeret minket. De már a Politico szerint is vezetünk. Mekkora lehet akkor az előnyünk valójában – reagált a számokra a Facebook-oldalán Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.

 

Az Alapjogokért Központ egy november 19-én közzétett kutatás eredményei alapján azt közölte, hogy egy most hétvégén tartott választáson a Fidesz–KDNP 48, a Tisza Párt pedig 41 százalékot szerezne. Az elemzőintézet közösségi oldalán megosztott felmérése szerint a Fidesz–KDNP az októberi 47 százalékról 48-ra növelte támogatottságát a biztos szavazók körében, míg ugyanebben a kategóriában a Tisza Párt egy hónap alatt egy százalékot veszített.

Az Alapjogokért Központ szerint Magyar Péterék támogatottságának csökkenése az őszi időszakban kirobbant botrányokra vezethető vissza. Ezen botrányok közé sorolják

  • a külföldön fejlesztett Tisza-applikációból 200 ezer magyar kiszivárgott személyes adata;
  • a szakértőik által kifecsegett adóemelési és nyugdíjcsökkentési tervei;
  • és a párt igazodása a brüsszeli elvárásokhoz – legyen szó a háborúról, Ukrajna EU-tagságáról vagy a migrációról.

Emlékeztetnek, hogy eközben a kormánypártok a washingtoni csúcstalálkozón Orbán Viktor történelmi megállapodásokat kötött Donald Trumppal, és bejelentették a 14. havi nyugdíj érkezését is.

 

