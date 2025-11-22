Műsorújság
Üzent az államtitkár, miután Magyar Péter miatt meghiúsult a vita Takács Péter és a Tisza Párt egészségügyi szakpolitikusa között

2025.11.22. 15:12

Magyar Péter nem engedi nyilvános vitákba az egészségügyi szakpolitikusait miután, Kulja András látványosan leszerepelt az ATV-ben a Takács Péterrel való vitában, erről az államtitkár számolt be egy videóban, amelyben nyilvánosan vitára hívta Magyar Pétert vagy a Tisza szakpolitikusát.

Takács Péter videója szerint Magyar Péter megakadályozta, hogy létrejöjjön Takács Péter és a Hegedűs Zsolt vitája, majd a Magyar Orvosi Kamara elnökének, Álmos Péternek kívánta átadni a lehetőséget. „Kedves Tisza-vezér úr! Egy valamit tisztázzunk: politikus politikussal vitatkozik, nem egy érdekképviseleti szervezet vezetőjével és nem egy köztestület elnökével” – fogalmazott az egészségügyi államtitkár a közösségi oldalán megjelent felvételen.

„Velük ugyanis egyeztet. Ha vitát szeretnél, akkor

szedd össze a bátorságod és küldd a kijelölt egészségügyi miniszterjelöltedet vagy gyere, te magad!

Állok rendelkezésetekre, akár a Válasz Online-on is!” – üzent Magyar Péternek Takács Péter.

Kiemelt kép: Takács Péter egészségügyi államtitkár  (Fotó: hirado.hu / Horváth Péter Gyula)

