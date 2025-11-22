Többen is milliós összeget nyertek az ötös lottón, a jokeren ketten is örülhettek

Az MTI beszámolója szerint a következő számokat húzták ki a 47. héten:
- 16 (tizenhat)
- 22 (huszonkettő)
- 37 (harminchét)
- 74 (hetvennégy)
- 81 (nyolcvanegy)
5 találatos szelvény nem volt;
4 találatos szelvény 18 darab, nyereményük egyenként 2.654.765 forint;
3 találatos szelvény 1817 darab, nyereményük egyenként 27.685 forint;
2 találatos szelvény 53.672 darab, nyereményük egyenként 3515 forint.
Joker: 419874 2 darab Joker volt, nyereményük egyenként: 15.182.400 forint.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó:MTVA/Duna Televízió)