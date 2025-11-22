Többen is milliós összeget nyertek az ötös lottón, a jokeren ketten is örülhettek

Lezajlott a 47. hét sorsolása az ötös lottón és a jokeren. Mindkét játék eredményeit szombat este ismertette a Szerencsejáték Zrt.

Az MTI beszámolója szerint a következő számokat húzták ki a 47. héten: 16 (tizenhat)

22 (huszonkettő)

37 (harminchét)

74 (hetvennégy)

81 (nyolcvanegy) 5 találatos szelvény nem volt;

4 találatos szelvény 18 darab, nyereményük egyenként 2.654.765 forint;

3 találatos szelvény 1817 darab, nyereményük egyenként 27.685 forint;

2 találatos szelvény 53.672 darab, nyereményük egyenként 3515 forint. Joker: 419874 2 darab Joker volt, nyereményük egyenként: 15.182.400 forint. A kiemelt kép illusztráció. (Fotó:MTVA/Duna Televízió)