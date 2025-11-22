Műsorújság
Többen is milliós összeget nyertek az ötös lottón, a jokeren ketten is örülhettek

Szerző: Balázsi Levente
2025.11.22. 20:39

Lezajlott a 47. hét sorsolása az ötös lottón és a jokeren. Mindkét játék eredményeit szombat este ismertette a Szerencsejáték Zrt.

Az MTI beszámolója szerint a következő számokat húzták ki a 47. héten:

  • 16 (tizenhat)
  • 22 (huszonkettő)
  • 37 (harminchét)
  • 74 (hetvennégy)
  • 81 (nyolcvanegy)

5 találatos szelvény nem volt;
4 találatos szelvény 18 darab, nyereményük egyenként 2.654.765 forint;
3 találatos szelvény 1817 darab, nyereményük egyenként 27.685 forint;
2 találatos szelvény 53.672 darab, nyereményük egyenként 3515 forint.

Joker: 419874   2 darab Joker volt, nyereményük egyenként: 15.182.400 forint.

 

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó:MTVA/Duna Televízió)

