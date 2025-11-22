Szombaton több helyen is eshet a hó az országban, figyelmeztetés van érvényben a beköszönő tél miatt

Zömmel borult idő valószínű szombaton, a felhőzetben legfeljebb csak átmeneti vékonyodások lehetnek. Délelőttől viszont már egy újabb csapadékzóna érkezik az országba, amely után már nagyrészt tapadó hó, illetve havas eső várható, míg a keleti vármegyékben eső is lehetséges.

A HungaroMet Zrt. prognózisa szerint nagyobb területeken akár pár centiméteres latyakos hóréteg valószínű, a legvastagabb hótakaróra az Északi-középhegységben van kilátás. Az északias szelet több helyen élénk, a Nyugat-Dunántúlon és az északkeleti harmadban erős, míg helyenként erőd viharos lökések kísérhetik. A hőmérséklet mínusz 1 és plusz 5 fok között alakul, ez késő estére mínusz 2 és plusz 3 fok közé hűlhet le.

Havazás miatt figyelmeztetést adtak ki

Baranya, Somogy és Tolna vármegyékre. Az érintett térségekben 12 óra alatt 5 centimétert meghaladó friss hó hullhat.

Széllökés miatt szintén figyelmeztetés van érvényben Borsod, Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala vármegyékben. Ezekben a vármegyékben a várt legerősebb lökések meghaladhatják a 70 kilométer/órás sebességet is.

Kiemelt kép: Havas táj Kékestetõn 2025. november 21-én. Borult, csapadékos idõ várható a hétvégén, többfelé havazhat is. (Fotó: MTI/Komka Péter)