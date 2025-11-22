Szijjártó Péter: Mi a béke mellett állunk, Donald Tusk pedig a háború mellett

„Mi a béke mellett állunk, Donald Tusk a háború mellett” – reagált Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a lengyel miniszterelnök X-platformon közzétett bejegyzésére szombaton.

„Orbán miniszterelnök az Ukrajnának nyújtott valamennyi segély azonnali leállítását követeli. Támogatja továbbá az Ukrajna területi engedményeire és részleges leszerelésére vonatkozó javaslatot. Végülis nem meglepő, hogy Ziobro és Romanowski is Budapesten talált menedéket” – írta Donald Tusk.

Szijjártó Péter erre reagálva azt írta: „Nem meglepő: mi a béke mellett állunk, ők a háború mellett…”

Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Support Services Group Europe Zrt. beruházásának bejelentésén a Külgazdasági és Külügyminisztériumban 2025. szeptember 16-án (Fotó: MTI/Soós Lajos)