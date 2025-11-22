Orbán Viktor: Magyarország nem támogatja, hogy az Európai Unió újabb pénzügyi támogatást küldjön Ukrajnába

Magyarország nem támogatja, hogy az Európai Unió bármilyen formában újabb pénzügyi támogatást küldjön Ukrajnába – tette egyértelművé a magyar kormányfő. Orbán Viktor barátságos, de határozott hangvételű levélben fejtette ki álláspontját az Európai Bizottság elnökének a megnyerhetetlen háború finanszírozásáról.

„Ukrajnának joga van folytatni ezt a háborút, de nekünk nem kötelességünk tovább támogatni és finanszírozni egy megnyerhetetlen háborút” – fogalmazott Orbán Viktor a közösségi oldalán publikált videóban, amelyből kiderült, hogy a magyar kormányfő levelet írt az Európai Bizottság elnökének.

„Közlöm az elnök asszonnyal, hogy az általa javasolt három pénzadományozási forma egyike se fogadható el Magyarország számára, Magyarország nem támogatja, hogy az Európai Unió bármilyen formában újabb pénzügyi támogatást küldjön Ukrajnába. És végül beszélek arról is, amiről lehetetlen nem beszélni, hogy miközben beláthatatlan mennyiségű pénz tűnik el az európaiak odaküldött pénzéből az ukrán háborús maffia zsebeiben,

lehetetlen, hogy ne folytassunk le tételes vizsgálatot és továbbra is ellenőrzés nélkül öntsük a milliárdokat Ukrajnába”

– szögezte le a miniszterelnök.

Nyilvánosságra került Orbán Viktor Ursula von der Leyennek küldött válaszlevele, amelyben a kormányfő öt pontban vázolta Magyarország álláspontját az ukrajnai háborúval kapcsolatban.

1. „Ukrajna nem nyerheti meg ezt a háborút a csatatéren”

Orbán Viktor szerint Ukrajna jelentős területveszteséget szenvedett el, és újabb területeket fog elveszíteni, nincs reális esélye katonai győzelemre. Az EU pedig felelőtlenséget követ el, amikor „megnyerhetetlen háborút finanszíroz”. A háború folytatása sok ezer újabb áldozattal, tengernyi szenvedéssel és óriási pusztítással járna a győzelem esélye nélkül.

2. Csak gyors tűzszünet és béke csökkentheti az áldozatok számát

A magyar kormányfő azt javasolja, hogy Európa azonnal támogassa az amerikai békekezdeményezést, és kezdjen közvetlen tárgyalásokat Oroszországgal.

3. Az EU-nak a háború utáni rendezésre kell készülnie

A kormányfő bírálja, hogy Brüsszel Ukrajna haderejét támogatja, miközben szerinte az EU saját erejének növelése lenne a feladat, hiszen Európa biztonsága nem épülhet Ukrajnára, mert annak jövője bizonytalan.

„Európa biztonságát csak az európai uniós tagállamok, és a tagállamok saját katonai erejére lehet építeni, függetlenül Ukrajna jövendőbeli sorsától” – Orbán Viktor.

4. Magyarország nem támogatja, hogy több uniós pénzt küldjenek Ukrajnának

Orbán Viktor kijelentette, Magyarország semmilyen formában nem járul hozzá további uniós pénzügyi támogatáshoz. Nem vállal felelősséget egy ilyen döntéshez, és nem kíván részt venni annak végrehajtásában.

5. „Ukrajnai korrupció árnyékában” hiányoznak az uniós ellenőrzések

A levél szerint az ukrán korrupció súlyos bizalmi válságot okoz, miközben az Európai Bizottság – Orbán Viktor szerint – nem javasol sem szigorúbb ellenőrzést, sem feltételeket a jövőbeni kifizetésekhez.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a közmédia kihelyezett stúdiójában Washingtonban 2025. november 6-án. (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos