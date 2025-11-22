Orbán Viktor: A magyar kormány inkább pénzbírságot fizet az EU-nak, mint hogy félelemben éljen

A miniszterelnök a bejegyzéséhez csatolt karácsonyi hangulatú videóval Magyarországra invitálja a külföldi turistákat, hangsúlyozva, hogy Magyarország csodálatos, és egyben a legbiztonságosabb hely Európában.
„A magyar kormány naponta egymillió euró pénzbírságot fizet Brüsszelnek azért, mert nem hajlandó beengedni az illegális bevándorlókat a saját és mindenki más biztonsága érdekében”
– olvasható a videó feliratozásában.
💶 A Brusselian fine of €1 million/day for keeping illegal migrants out?
✅ We’ll pay it. For our safety, and yours.
☝️ Better than living in fear.
🎄 This Christmas, experience Europe the way it should be, in Hungary. pic.twitter.com/6QapoLSIII
— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) November 22, 2025
Orbán Viktor bejegyzésében úgy fogalmazott,
a pénzbírság befizetése „jobb, mint félelemben élni”.
„Idén karácsonykor éljék át Magyarországon azt, hogy milyennek kellene lennie Európának” – írta a magyar kormányfő a karácsonyi vakációra induló turistákhoz szólva.
