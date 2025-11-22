Orbán Viktor: A magyar kormány inkább pénzbírságot fizet az EU-nak, mint hogy félelemben éljen

„A magyar kormány inkább pénzbírságot fizet az Európai Uniónak, mint hogy félelemben éljen” – írta Orbán Viktor kormányfő szombaton az X-en.

A miniszterelnök a bejegyzéséhez csatolt karácsonyi hangulatú videóval Magyarországra invitálja a külföldi turistákat, hangsúlyozva, hogy Magyarország csodálatos, és egyben a legbiztonságosabb hely Európában. „A magyar kormány naponta egymillió euró pénzbírságot fizet Brüsszelnek azért, mert nem hajlandó beengedni az illegális bevándorlókat a saját és mindenki más biztonsága érdekében” – olvasható a videó feliratozásában. 💶 A Brusselian fine of €1 million/day for keeping illegal migrants out?

✅ We’ll pay it. For our safety, and yours.

☝️ Better than living in fear.

🎄 This Christmas, experience Europe the way it should be, in Hungary. pic.twitter.com/6QapoLSIII — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) November 22, 2025 Orbán Viktor bejegyzésében úgy fogalmazott, a pénzbírság befizetése „jobb, mint félelemben élni”. „Idén karácsonykor éljék át Magyarországon azt, hogy milyennek kellene lennie Európának” – írta a magyar kormányfő a karácsonyi vakációra induló turistákhoz szólva. Kapcsolódó tartalom A határőrizet szolgálja az európai emberek biztonságát – jelentette ki Bakondi György Enélkül nem lehet szó közbiztonságról, nemzetbiztonságról, gazdasági fejlődésről. Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Mandinernek a Karmelita kolostorban 2025. október 15-én. (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán)