#budapesti békecsúcs #Jónak lenni jó! 2025 #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

Orbán Viktor: A magyar kormány inkább pénzbírságot fizet az EU-nak, mint hogy félelemben éljen

2025.11.22. 19:02

„A magyar kormány inkább pénzbírságot fizet az Európai Uniónak, mint hogy félelemben éljen” – írta Orbán Viktor kormányfő szombaton az X-en.

A miniszterelnök a bejegyzéséhez csatolt karácsonyi hangulatú videóval Magyarországra invitálja a külföldi turistákat, hangsúlyozva, hogy Magyarország csodálatos, és egyben a legbiztonságosabb hely Európában.

„A magyar kormány naponta egymillió euró pénzbírságot fizet Brüsszelnek azért, mert nem hajlandó beengedni az illegális bevándorlókat a saját és mindenki más biztonsága érdekében”

– olvasható a videó feliratozásában.

Orbán Viktor bejegyzésében úgy fogalmazott,

a pénzbírság befizetése „jobb, mint félelemben élni”.

„Idén karácsonykor éljék át Magyarországon azt, hogy milyennek kellene lennie Európának” – írta a magyar kormányfő a karácsonyi vakációra induló turistákhoz szólva.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Mandinernek a Karmelita kolostorban 2025. október 15-én. (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán)

illegális migrációkarácsonyturizmus Orbán Viktor

