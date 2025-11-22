Kubatov Gábor bejelentette: januárban lesz Fidesz-kongresszus

A Facebook-oldalán jelentette be Kubatov Gábor, hogy január 10-én tartják a Fidesz Magyar Polgári Szövetség kongresszusát.

A pártigazgató a Facebook oldalára feltöltött videónyilatkozatában azt mondta: a Fidesz az ország „sőt talán Európa egyik legjobban szervezett politikai közössége, egy erős vezetővel”.

Kubatov Gábor hangsúlyozza: 2010 óta minden országos választást megnyertek „pontosan tudjuk, mit kell tenni a hazánkért”, „az sem lehet véletlen szerinte, hogy a magyarok újra és újra bizalmat szavaztak a nekünk”. Hajrá magyarok! Hajrá Fidesz!” – zárta a pártigazgató videónyilatkozatát.

Kósa Lajos nyilatkozott arról a hvg.hu-nak, hogy a Fidesz nem tart most tisztújító kongresszust. A Fideszben erre nem is készült senki, miután a párt alapszabálya kimondja: tisztújító kongresszust „a mindenkori országgyűlési választások lezajlásának határnapjától számított 180 napon belüli időpontra kell összehívni”. Azaz, legkésőbb 2026 őszén.

Ez nem meglepetés, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter egy korábbi Kormányinfón már egyértelművé tette: a Fidesz előző tisztújító kongresszusán nem csak két évre választották meg Orbán Viktor miniszterelnököt a Fidesz elnökének.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke (k) beszédet mond a Fidesz-KDNP európai parlamenti és önkormányzati választási eredményváró rendezvényén a Bálna Honvédelmi Központban 2024. június 10-én. (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)