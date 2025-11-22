Kristály szakította ki a valóságból az ablakon kimászó és vétlen emberekre támadó autótolvajt Tiszakécskén – VIDEÓ

Kristály hatására hallucináló férfi mászott ki a munkásszálló ablakán, majd rátámadt egy vétlen nőre és egy autót is ellopott. A férfi csak részben emlékszik tettére.

Egy droghatás alatt álló férfi félelmet keltve támadt rá egy nőre, majd ellopott egy autót és kiugrott belőle. A rendőrök szakellátást követően vették őrizetbe – számolt be a Police.hu. A rendőrségi közleményben azt írták, hogy 2025. november 19-én délután egy tiszakécskei munkásszállóban tartózkodó férfi kristályt fogyaszthatott.

A szer hatása alatt kimászott az ablakon, majd hiányos öltözetben, zavartan ordibálva rontott rá egy nőre a parkolóban.

A nő az autójába menekült és bezárkózott, de a férfi tovább tombolt: rángatta a kilincseket, ököllel ütötte az ablakokat, majd felmászott a gépkocsi motorházára és a szélvédőt kezdte verni, közben pedig azt kiabálta, hogy az asszonyt üldözik és meg akarják ölni.

A sértett elindította az autót, a férfi pedig hátulról felugrott a járműre, ahonnan röviddel később leesett. Ezt követően, mintha mi sem történt volna, tovább sétált a városban, majd egy utcában észrevett egy autót, amelyben a tulajdonos – pakolás közben – benne hagyta a kulcsot. A férfi beült és elhajtott vele, ám nagyjából 300 méterrel távolabb menet közben kiugrott a járműből. A tulajdonos visszatartotta őt a rendőrök kiérkezéséig.

Az egyenruhások a férfit szakellátás után őrizetbe vették.

A 31 éves elkövető kihallgatásán elmondta, hogy

kristályt fogyasztott, hallucinált, és csak töredékesen emlékszik a történtekre.

A nyomozók kezdeményezték letartóztatását. A közleményben hangsúlyozták, hogy

a „kristály” – és általában az új pszichoaktív szerek – kiszámíthatatlan, szélsőséges viselkedést és súlyos egészségkárosodást okoznak.

Ahogy ez az eset is bizonyítja: nemcsak a fogyasztó, hanem az ártatlan környezet is életveszélybe kerülhet. A rendőrség arra kér mindenkit, hogy ne vállaljon kockázatot: kerülje a tiltott szerek fogyasztását, és ha környezetében bárkin zavart, agresszív viselkedést tapasztal, azonnal hívja a 112-t.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)