Januárban dönt a Fidesz választmánya a ‘26-os képviselőjelöltekről

A Fidesz-KDNP ‘26-os választásokon induló képviselő-jelöltjeiről januárban hoz döntést a Fidesz választmánya – közölték a hirado.hu kérdésére.

A Fidesz választmányi elnöksége részéről munkatársunk kérdésére azt közölték: az eddigi gyakorlatnak megfelelően januárban hoz döntést a Fidesz országos választmánya a ‘26-os választásokon induló Fidesz-KDNP képviselő-jelöltekről.

Tusnádon Orbán Viktor 80 nyerhető egyéni körzetet mondott

A miniszterelnök Tusnádfürdőn július 26-án azt mondta, ami a választási esélyeket és a 106 egyéni körzetet illeti: „ha most vasárnap lenne a választás, a 106 körzetből 80-at mi nyernénk, ez fölényes győzelem és elsöprő többség”. De Orbán Viktor azt is hozzátette: 2022-ben 87 egyéni választókörzetben győztek, “miért adnák alább ezt 2026-ban?”

A Tisza nyilvánosságra hozta lehetséges jelöltjei névsorát

A Tisza hétfőn hozta nyilvánosságra, kik lehetnek a 106 körzetben az egyéni jelöltjei. Egyelőre – a budapesti Hegyvidék kivételével, ahol már bejelentették, hogy Magyar Péter indul – még mindenhol hárman vannak versenyben, azaz: jelölt-jelöltek.

Orbán Viktor a Facebookon a tiszás jelöltek kapcsán azt írta ki: “Déjà vu. Ellenzéki jelöltállítás. Újra itt van a nagy csapat. Ugyanaz a baloldali gyülekezet, mint négy éve. Ez pedig tudjuk mit jelent. Ha Magyarországon a baloldalé a hatalom, akkor Brüsszel irányít. Hazugság a választások előtt, utána megszorítások, adóemelések, munkanélküliség és káosz.

„Túl baloldaliak, túl brüsszeliek és túl kockázatosak. Miért adnánk a kezükbe Magyarország sorsát?”

– írta a miniszterelnök a tiszás jelölt-jelöltek kapcsán.

Péntek reggel a Kossuth rádióban pedig arra a kérdésre, hogy a Tisza azt hangsúlyozza, hogy új jelöltekről van szó, Orbán Viktor először is sok sikert kívánt a jelölteknek, mondván: örül, hogy vannak olyan emberek Magyarországon, akik az életenergiájukat készek (…) a köz érdekében mozgósítani. “De amikor megnézem őket, mégiscsak azt a törvényszerűséget látom, mivel ez egy tízmilliós ország, hogy nincs itt három- négy politikai párt feltöltésére alkalmas minőségi személyi állomány” – mondta.

„Itt mindig két párt volt és két párt is lesz, a meghatározó karakterek a politikai térben: vannak a jobboldaliak, és vannak a baloldaliak ”

– hangoztatta Orbán Viktor (megemlítette persze a egészen kis pártokat is ).

A miniszterelnök ki is fejtette: vannak a nemzeti érzelmű emberek, ők vannak jobboldalon, „és vannak az internacionalisták, a Brüsszelt kiszolgálni akarók, a nemzetközi baloldaltól segítséget remélő gondolkodású emberek, ők vannak a baloldalon”. Még azt is megjegyezte, hogy ők „túl ukránpártiak”. Afelől nem hagyott kétséget a Kossuth Rádiós interjújában sem, hogy a Tiszát, Magyar Péteréket hová sorolja.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke (k) a Fidesz-KDNP európai parlamenti és önkormányzati választási eredményváró rendezvényén a Bálna Honvédelmi Központban 2024. június 10-én. (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)