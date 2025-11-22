A hirado.hu szerkesztősége hét kérdéssel kereste meg a képviselőjelöltségért küzdő tiszásokat, amire a pártvezető hazugságnak nevezte a kérdéseket. Császár Attila, a közmédia riportere úgy reagált: a kérdés nem lehet hazug, a válasz azonban igen – hangzott el az M1 híradójában.

Magyar Péter rövid pórázon tartja a jelöltjeit, akik nem csak a sajtónak nem nyilatkozhatnak, hanem még a saját támogatóik előtt sem szólalhatnak fel – erről írt a Magyar Nemzet. A kalocsai fórumon ugyanis a Tisza Párt elnöke olvasta fel a jelöltek bemutatkozását, miközben ők csupán statisztaként állhattak a színpad mellett.

Hazugságnak nevezte a közmédia kérdéseit Magyar Péter

Magyar Péter már az előválasztás indulásakor jelezte, nem engedi, hogy a jelöltjei nyilatkozzanak. A Tisza Párt elnökének tiltása ellenére azonban a közmédia szeretett volna lehetőséget biztosítani arra, hogy a jelöltek is elmondhassák a véleményüket a pártjuk által képviselt kérdésekről.

A hirado.hu szerkesztősége pénteken egy kérdéssort küldött összesen 309 tiszás jelöltnek.

„Kérjük Önt, mint a TISZA jelöltjét, válaszoljon az alábbi kérdésekre” – így kezdődik a levél, ami után 7 pontba gyűjtve olvashatók a kérdések:

– Támogatja-e a 3 kulcsos személyi jövedelemadó bevezetését?

– Ön lemondana-e magasabb nyugdíjáról azok javára, akik kevesebbet kapnak? Igazságosnak tartja-e a nyugdíjak megadóztatását?

– Egyetért-e azzal, hogy be kell engedni a migránsokat (a népesedési és nyugdíjproblémák megoldása miatt), ahogyan arról Simonovits András Tiszás nyugdíjszakértő beszélt?

– az első három pontban ezekről a témákról mondhatnák el a tiszás jelötek az álláspontjukat a magyar embereknek. A hirado.hu nekik kiküldött levele ezután szó szerint idézve így folytatódik:

– Támogatja-e Ön Ukrajna azonnali európai uniós csatlakozását?

– Ruszin-Szendi Romulusz egy lakossági fórumon azt mondta, ha baj van, mindenkit berántana katonának – Ön egyetért a sorkatonaság visszaállításával?

– Olvasta-e képviselőjelöltjük, Bódis Krisztina „Csipkejózsika” című művét – Mit gondol róla, egyetért vele?

Az utolsó kérdés pedig így hangzik – idézzük:

– Párttársa, Tarr Zoltán szerint választást kell nyerni, utána mindent lehet – Önnek, a saját győzelme esetén milyen konkrét tervei vannak?

Az eredeti levélben sem a kérdések előtt, sem azok után nem szerepel egyéb szöveg, mindössze annyi, hogy „Köszönettel: Hirado.hu szerkesztősége.”

„Állítsák le a közpénzből folytatott lejáratást”– Magyar Péter ennek ellenére így értékelte a kérdéseket és bár nem ő kapta azokat, magához ragadva a válaszadást ezúttal is ő lépett előtérbe jelöltjei helyett.

Miközben az elmúlt hónapokban például a sorkatonasággal kapcsolatos felvétel Ruszin-Szendi Romuluszról, a Tisza Párt kiszivárgott többkulcsos adóterve és Tarr Zoltán mondata arról, hogy előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet bejárta a sajtót, Magyar Péter most tagadta vagy megkerülte ezeket az ügyeket és többször is azt írta, hogy a közmédia hazug kérdéseket küld a jelölt-jelölteknek.

Magyar Péter közmédiát becsmérlő bejegyzésére Császár Attila is reagált.

„Legyen világos a magyar nyelvből: nem tud a kérdés hazug lenni, ellenben a válasz igen. Az Ön válaszai, amiket leírt. Mert mindketten tudjuk, hogy hazugságok – mutatott rá az M1 riportere arra utalva, hogy éppen a Tisza Párt elnöke az, aki hazugságokat állít.”

„Mondanám, hogy tisztelt Magyar Péter, de nem lenne igaz azok után, hogy az Ön rajongói akasztással fenyegettek engem és kollégáimat, és egy kisgyerekes anyuka kellett, hogy a védelmünkre kelljen”– fogalmazott Császár Attila. Az újságíró a bejegyzést Magyar Péternek üzenve azzal zárta: „Isten bocsássa meg Önnek.”

Kiemelt kép: Magyar Péter (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)