Vitályos Eszter az édesanyák nevében üzent a francia vezérkari főnöknek: El a kezekkel a gyerekeinktől!

„Tudod kinek a gyerekét készítsétek ti fel arra, hogy meghalhatnak a háborúban?!” – írta közösségi oldalán Vitályos Eszter kormányszóvivő reagálva Fabien Mandon kijelentése, aki szerint „el kell fogadnunk, hogy elveszíthetjük gyermekeinket”.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, kedden a francia polgármesterek kongresszusán Fabien Mandon tábornok egy lehetséges fegyveres konfrontációra utalt Oroszországgal a következő években. Úgy vélte, hogy a Franciaországnak vissza kell szereznie „lelki erejét, hogy elfogadja, fájdalmat kell elszenvednie annak érdekében, hogy megvédje önmagát”, és készen kell állnia arra, hogy „elfogadja gyermekei elvesztését”.

„A háborúpártiak már több nyugati országban nyíltan arról prédikálnak, hogy fel kell készíteni a fiatalokat arra, hogy háborúba kell menniük, és ott meg kell halniuk” – írta a kormányszóvivő.

Kiemelte:

„Brüsszel bábjai már itt, Magyarországon is duruzsolják, hogy ha kell, majd ők berántanak mindenkit azonnal”

– fogalmazott, utalva Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt katonai szakértőjének szavaira, aki szerint vissza kéne állítani a sorkatonai kötelezettséget, és ha baj van, mindenkit be kell rántani azonnal, a nem sorkatonákat is.

Bejegyzése végén az édesanyák nevében megüzente:

„El a kezekkel a gyerekeinktől! El a kezekkel a fiainktól! Ez nem a mi háborúnk!”

A francia kormány azóta tisztázta álláspontját a hadsereg vezérkari főnökének a heves vitát kiváltó kijelentései után, és hangsúlyozta, hogy „a kijelentéseket a kontextusukban kell értelmezni”. Maud Bregeon, a francia kormány szóvivője szerint ugyanis Mandon tábornok „azokról a nemzet gyermekeiről beszél, akik a francia hadseregben szolgálnak”.

Kiemelt kép: Vitályos Eszter kormányszóvivő (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)