Télies fordulattal búcsúzik a hét, havas eső és havazás várható

A Tiszántúlon még eső, zápor valószínű. Az északias szél többfelé megélénkül, amit a Nyugat-Dunántúlon és az északkeleti harmadban erős, helyenként viharos lökések kísérhetnek. A hőmérséklet csúcsértéke általában 0 és +7 fok között alakul, de a délkeleti, keleti határvidéken 10 fok körüli értékek is lehetnek.

Éjszakára is döntően borult idő várható. Sokfelé – főként hazánk keleti kétharmadán – valószínű csapadék: általában havas eső, havazás, hiszen a halmazállapot-váltás határa egyre keletebbre tolódik. A keleti határvidéken azonban még eső lehet a jellemző. Az északias szél egyre többfelé megélénkül, főként a Nyugat-Dunántúlon és az északkeleti harmadban erős, helyenként viharos lökések kísérhetik.

A minimum-hőmérséklet általában -3 és +2 fok között alakul szombat hajnalban.

Kép forrása: met.hu

Szombaton szintén túlnyomóan borult idő várható, néhol átmeneti szakadozás, vékonyodás előfordulhat a felhőzetben. Sokfelé várható csapadék: az esőből havas esőbe, havazásba váltás határa tovább tolódik kelet, délkelet felé, legkésőbb és legkisebb eséllyel a határ menti területeken változhat a halmazállapot. A kialakuló hótakaró síkvidéken olvadozni fog. Az északias szelet a Nyugat-Dunántúlon és a Zemplénben kísérhetik erős, viharos lökések. Kora délután -1 és +5 Celsius-fok között alakul a hőmérséklet.

Vasárnap nagyrészt borult idő várható, majd nyugat felől nagyobb területen szakadozik, csökken a felhőzet. Egyre kevesebb helyen, gyengülő intenzitással valószínű havas eső, havazás, ami legtovább az északkeleti országrészben tarthat ki. Az északnyugati, nyugati szelet élénk lökések kísérhetik. Vasárnap hajnalban -5 és +2, kora délután -2 és +4 fok között alakul a hőmérséklet.