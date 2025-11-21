Télies fordulattal búcsúzik a hét, havas eső és havazás várható

A magasabb helyeken vastagabb hótakaró is létrejöhet, míg síkvidéken inkább a vékonyabb, vizes, olvadozó hóréteg lehet a jellemző (ahol kialakul).
A Tiszántúlon még eső, zápor valószínű. Az északias szél többfelé megélénkül, amit a Nyugat-Dunántúlon és az északkeleti harmadban erős, helyenként viharos lökések kísérhetnek. A hőmérséklet csúcsértéke általában 0 és +7 fok között alakul, de a délkeleti, keleti határvidéken 10 fok körüli értékek is lehetnek.
A minimum-hőmérséklet általában -3 és +2 fok között alakul szombat hajnalban.
Szombaton szintén túlnyomóan borult idő várható, néhol átmeneti szakadozás, vékonyodás előfordulhat a felhőzetben. Sokfelé várható csapadék: az esőből havas esőbe, havazásba váltás határa tovább tolódik kelet, délkelet felé, legkésőbb és legkisebb eséllyel a határ menti területeken változhat a halmazállapot. A kialakuló hótakaró síkvidéken olvadozni fog. Az északias szelet a Nyugat-Dunántúlon és a Zemplénben kísérhetik erős, viharos lökések. Kora délután -1 és +5 Celsius-fok között alakul a hőmérséklet.
Vasárnap nagyrészt borult idő várható, majd nyugat felől nagyobb területen szakadozik, csökken a felhőzet. Egyre kevesebb helyen, gyengülő intenzitással valószínű havas eső, havazás, ami legtovább az északkeleti országrészben tarthat ki. Az északnyugati, nyugati szelet élénk lökések kísérhetik. Vasárnap hajnalban -5 és +2, kora délután -2 és +4 fok között alakul a hőmérséklet.
Kiemelt kép: MTI/Kovács Tamás