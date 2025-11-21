Orbán Viktor reagált Donald Trump 28 pontos béketervére: Az amerikai elnök egy kitartó maverick

Orbán Viktor miniszterelnök szerint új lendületet kapott Donald Trump amerikai elnök békekezdeményezése, miután egy 28 pontos béketerv került az asztalra, és amerikai tárgyalódelegáció érkezett Kijevbe. A miniszterelnök úgy látja, világszerte nagy várakozások övezik az amerikai elnök törekvéseit.

Mint fogalmazott, Trump „kitartó maverick”, aki ha egyszer elhatároz valamit, nem adja fel.

Orbán szerint, ha Trump lett volna az elnök korábban, a háború ki sem tört volna, most pedig egyértelműen a fejébe vette az orosz–ukrán konfliktus lezárását.

A miniszterelnök kritizálta Brüsszelt is, mondván: miközben Washington a békéről tárgyal, az Európai Bizottság elnöke azon dolgozik, hogyan szerezzen még több pénzt Ukrajna és a háború finanszírozására. Orbán hangsúlyozta, hogy Magyarországnak is lesz ehhez egy-két szava.