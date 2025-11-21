Orbán Viktor: Megírtam a válaszomat Ursula von der Leyennek, elutasítom a kérését

Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában ad interjút.

A miniszterelnöki interjút itt hallgathatja vissza:

A miniszterelnök az Ursula von der Leyentől kapott levéllel kapcsolatban elmondta, megírta a válaszát, de az európai ügyekkel foglalkozó miniszter, Bóka Jánossal még nem egyeztették személyesen, ezért még nem küldte el. Úgy fogalmazott, „jó kis levél lett ez”, tehát sikerült összeszednie a gondolatait, és az elnök asszony pénzt kérő levelére nem csak egy konkrét elutasítást, hanem világos, stratégia javaslatokat is tartalmaz a válaszlevél.

Hozzátette, a javaslata lényege az az, hogy

„vissza kell fordulni abból az utcából, ami zsákutcának bizonyult az európai politikában”.

Tehát nem az az elsődleges probléma, hogy van egy ukrán-orosz háború, ma már nem csak arról van szó, hogy kellene találnunk egy megoldást, hogy minél hamarabb lezárjuk a háborút, hanem azt is meg kellene akadályoznunk, hogy az európaiak belemeneteljenek ebbe a háborúba.

Orbán Viktor azt mondta , nemcsak az orosz ukrán fronton elvesztett életek megmentéséről szól már ez a folyamat, nem csak arról szól, hogy

ne folytassuk feleslegesen a pénz elégetését egy megnyerhetetlen háborúban,

hanem az európaiakat is tartsuk vissza a háborús szándékaitól.

Most kiszivárgott, egyre több helyen olvasni már arról a béketervről, amelyet most ismét letett az amerikai fél az asztalra és Nyugat-Európa nagyon elutasító volt ezzel kapcsolatban. Az ukránok viszont mutattak nyitottságot, Zelenszkij elnök azt mondta, hogy tárgyalni szeretne erről Donald Trumppal – hangsúlyozta.

Mint mondta, Ursula asszony pénzt kér, össze akar kalapozni 135 milliárd eurót.

„És a levelemben is azt írom le világosan, hogy a magyarok pénze a magyaroké ácsi!”

– szögezte le.

Mi nem vagyunk hajlandóak arra, hogy a magyar költségvetésből komoly összegeket kivegyünk. Mondjuk a családtámogatás rovására, vagy a nyugdíjrendszer rovására, vagy a vállalkozások támogatásának rovására. Ezt a pénzt, ha átadjuk Brüsszelnek, akkor aztán majd Brüsszel elküldi Ukrajnába, ahol most a héten napvilágot látott korrupciós ügyek miatt nem is tudjuk pontosan mi történik ezekkel az összegekkel.

A miniszterelnök elmondta, most hivatalosan is megerősítették, hogy létezik egy amerikai 28 pontos béketerv, amit az amerikaiak átadtak, az ukránok pedig hivatalosan is átvettek, és ez a béketerv olyan javaslatokat tartalmaz, amelyekről előzetesen az oroszok és az amerikaiak már tárgyaltak egymással.

Szerinte

ez egy döntő pillanat, a következő 2-3 hét döntő, hiszen megszületnek az első hivatalos reakciók erre a 28 pontos javaslatra és elkezd valami kibontakozni.

Közeledik a budapesti békecsúcs, ez a javaslat azzal, hogy napvilágra került, hivatalosan is elismerték. Ez már a budapesti békecsúcshoz vezető következő rendkívül fontos lépés. „Na igen, de közben Brüsszelben valóban egyrészt elutasítják ezt a tervet, mert azt mondják, hogy ez egy igazságtalan békéhez vezetne, másrészt valóban pénzt kérnek továbbra.”

A miniszterelnök beszélt Szijjártó Péterrel, aki most Brüsszelben van, és a külügyminiszterek úgynevezett általános tanácsának ülésén vett részt, és beszámolt a külügyminiszterek közötti vitáról. Magyarország javasolta, hogy ha nincs ellenőrzési mechanizmus Ukrajna támogatásával kapcsolatban, akkor azt hozzák létre. Esetleg függesszék fel addig a pénzek küldését, amíg nem tisztázzák, hogy nyomon tudják-e követni, hogyan költik el.

„De ezt lesöpörték az asztalról!”

– mondta Orbán Viktor.

Összegezte, tehát az európaiak nem csak nem rendelkeznek egy ilyen ellenőrzési rendszerrel, nem is akarnak ilyet felépíteni, számolatlanul, ellenőrzés nélkül öntik a pénzt Ukrajnába.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)