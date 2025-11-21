Műsorújság
Orbán Viktor: Megírtam a válaszomat Ursula von der Leyennek, elutasítom a kérését

2025.11.21. 07:41

Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában ad interjút.

A miniszterelnöki interjút itt hallgathatja vissza:

A miniszterelnök az Ursula von der Leyentől kapott levéllel kapcsolatban elmondta, megírta a válaszát, de az európai ügyekkel foglalkozó miniszter, Bóka Jánossal még nem egyeztették személyesen, ezért még nem küldte el.  Úgy fogalmazott, „jó kis levél lett ez”, tehát sikerült összeszednie a gondolatait, és az elnök asszony pénzt kérő levelére nem csak egy konkrét elutasítást, hanem világos, stratégia javaslatokat is tartalmaz a válaszlevél.

Hozzátette, a javaslata lényege az az, hogy

vissza kell fordulni abból az utcából, ami zsákutcának bizonyult az európai politikában”.

Tehát nem az az elsődleges probléma, hogy van egy ukrán-orosz háború, ma már nem csak arról van szó, hogy kellene találnunk egy megoldást, hogy minél hamarabb lezárjuk a háborút, hanem azt is meg kellene akadályoznunk, hogy az európaiak belemeneteljenek ebbe a háborúba.

Orbán Viktor azt mondta , nemcsak az orosz ukrán fronton elvesztett életek megmentéséről szól már ez a folyamat, nem csak arról szól, hogy

ne folytassuk feleslegesen a pénz elégetését egy megnyerhetetlen háborúban,

hanem az európaiakat is tartsuk vissza a háborús szándékaitól.

Most kiszivárgott, egyre több helyen olvasni már arról a béketervről, amelyet most ismét letett az amerikai fél az asztalra és Nyugat-Európa nagyon elutasító volt ezzel kapcsolatban. Az ukránok viszont mutattak nyitottságot, Zelenszkij elnök azt mondta, hogy tárgyalni szeretne erről Donald Trumppal – hangsúlyozta.

Mint mondta, Ursula asszony pénzt kér, össze akar kalapozni 135 milliárd eurót.

És a levelemben is azt írom le világosan, hogy a magyarok pénze a magyaroké ácsi!

– szögezte le.

Mi nem vagyunk hajlandóak arra, hogy a magyar költségvetésből komoly összegeket kivegyünk. Mondjuk a családtámogatás rovására, vagy a nyugdíjrendszer rovására, vagy a vállalkozások támogatásának rovására. Ezt a pénzt, ha átadjuk Brüsszelnek, akkor aztán majd Brüsszel elküldi Ukrajnába, ahol most a héten napvilágot látott korrupciós ügyek miatt nem is tudjuk pontosan mi történik ezekkel az összegekkel.

A miniszterelnök elmondta, most hivatalosan is megerősítették, hogy létezik egy amerikai 28 pontos béketerv, amit az amerikaiak átadtak, az ukránok pedig hivatalosan is átvettek, és ez a béketerv olyan javaslatokat tartalmaz, amelyekről előzetesen az oroszok és az amerikaiak már tárgyaltak egymással.

Szerinte

ez egy döntő pillanat, a következő 2-3 hét döntő, hiszen megszületnek az első hivatalos reakciók erre a 28 pontos javaslatra és elkezd valami kibontakozni.

Közeledik a budapesti békecsúcs, ez a javaslat azzal, hogy napvilágra került, hivatalosan is elismerték. Ez már a budapesti békecsúcshoz vezető következő rendkívül fontos lépés. „Na igen, de közben Brüsszelben valóban egyrészt elutasítják ezt a tervet, mert azt mondják, hogy ez egy igazságtalan békéhez vezetne, másrészt valóban pénzt kérnek továbbra.”

A miniszterelnök beszélt Szijjártó Péterrel, aki most Brüsszelben van, és a külügyminiszterek úgynevezett általános tanácsának ülésén vett részt, és beszámolt a külügyminiszterek közötti vitáról. Magyarország javasolta, hogy ha nincs ellenőrzési mechanizmus Ukrajna támogatásával kapcsolatban, akkor azt hozzák létre. Esetleg függesszék fel addig a pénzek küldését, amíg nem tisztázzák, hogy nyomon tudják-e követni, hogyan költik el.

„De ezt lesöpörték az asztalról!”

mondta Orbán Viktor.

Összegezte, tehát az európaiak nem csak nem rendelkeznek egy ilyen ellenőrzési rendszerrel, nem is akarnak ilyet felépíteni, számolatlanul, ellenőrzés nélkül öntik a pénzt Ukrajnába.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

